Det beste fra juni 2023

Juni har vært en stor måned. Med tonnevis av arrangementer og store utstillinger, samt en hel rekke store spill og filmer som har hatt premiere, har det vært en måned som er verdt å huske. Men med så mange spennende spill, filmer og ny teknologi, hva er egentlig det beste av alt? Vi har tenkt litt på nettopp det.

Street Fighter 6

Vi har vært velsignet med AAA-spill denne måneden. Juni ble innledet med den siste delen av en av tidenes lengstlevende spillserier, da Capcom endelig lanserte Street Fighter 6. Dette fantastiske kampspillet fikk mange fans til å innse hvorfor de forelsket seg i Street Fighter -serien i utgangspunktet, selv om World Tour -modusen ikke var helt som forventet. Mortal Kombat 1 har mye å oppnå hvis de vil bli kongen av fightere i 2023.

Spider-Man: På tvers av Spider-Verse

Det var en svært tøff utfordring å leve opp til den briljante Spider-Man: Into the Spider-Verse, men det talentfulle teamet på Sony Animation har gjort nettopp det. Across the Spider-Verse er en strålende oppfølger som bruker imponerende animasjonsstiler og teknikker for å fremheve og fange karakterene. De motstridende stilene fungerer utmerket, og skuespillet er nok en gang på toppnivå. Alt i alt er dette en film som legger opp til en virkelig spennende trilogiavslutning.

LG C3

LG vet hvordan man lager gode TV-er. Det har vi visst lenge. Derfor er det neppe noen overraskelse at LG C3 også er en fantastisk skjerm som kan gi liv til filmer og TV-serier på en virkelig levende og fantastisk måte. Denne TV-en har et OLED Evo-panel som fungerer med opptil 4K/120 Hz, og den er også fantastisk for spillere som ønsker å spille de nyeste titlene med de beste grafiske kvalitetene uten å gå på akkord med ytelsen.

Diablo IV

Etter Street Fighter kom nok en elsket franchise tilbake: Blizzard lanserte neste trinn i Diablo -serien med Diablo IV. Dette action-RPG-spillet forsøkte å forbedre de tidligere delene ved å gjøre spilleren til en større del av historien, og det fungerte definitivt til spillets fordel. Med en samling ikoniske figurer og fiender og massevis av tyvegods å sikle over, er det ikke rart at spillet solgte som varmt hvetebrød da det ble lansert.

Amnesia: Bunkeren

Amnesia -franchisen har alltid vært en stift i skrekkserien. I juni i år kom endelig Amnesia: The Bunker, etter noen forsinkelser i siste liten, og beviste nøyaktig hvorfor denne serien har tålt tidens tann. Med grusomme øyeblikk, massevis av skrekk og gru og en atmosfære som fikk hvert eneste hårstrå til å reise seg, var The Bunker et passende tilskudd til den tradisjonsrike serien.

Extraction 2

Som publikum elsker vi en god actionfilm med høyt tempo. Etter den oppsiktsvekkende John Wick Chapter 4 som hadde premiere tidligere i år, var Chris Hemsworth klar til å innta hovedrollen i oppfølgeren til den populære Netflix-filmen Extraction. Extraction 2 bygget videre på forgjengeren med en mer meningsfull handling og karakterutvikling, men sørget likevel for å tilfredsstille de tilbakevendende fansen med en samling dødsforaktende stunts og scener som fikk kjeven til å falle ned. Med rekordmange seere er det ikke overraskende at en tredje Extraction allerede er bekreftet.

F1 23

Codemasters har alltid vært veldig flinke med F1-spillene sine, men etter en ganske flat 2022-tittel har utvikleren kommet tilbake på sporet med 2023-utgaven av serien. F1 23 har tatt med seg den fortellingstunge Braking Point -historien tilbake, og deretter forsterket opplevelsen med en hel rekke spillmoduser for én spiller og flere spillere, noe som gjør dette til en mega-utgave av motorsportserien. Hvis du elsker å kjøre, har F1 23 noe for deg.

Fryktens lag

Jepp, et nytt skrekkspill. Nei, det er ikke October. Bloober Team viste frem sine talenter med den kraftige Unreal Engine 5 -teknologien tidligere denne måneden, da de lanserte sin nyinnspilling av Layers of Fear. Dette spillet, som nok er mer som en reboot å regne, inneholder en rekke av de originale spillene, men med moderne grafikk og verktøy som virkelig øker skrekkfaktoren. Hvis du har sovet litt for tungt i det siste, er Layers of Fear en fin måte å få litt mer skrekk tilbake i nattesøvnen på.

Final Fantasy XVI

Juni måneds AAA-titler toppes med den etterlengtede 16. hovedserien i Final Fantasy -serien. Final Fantasy XVI er utviklet av Square Enix og har fått mange til å diskutere hva som gjør eller ikke gjør et Final Fantasy -spill til et Final Fantasy -spill, men en ting alle kan være enige om, er at dette er en svært overbevisende og underholdende tittel som er perfekt for både action-RPG-fans, dark fantasy-fans og nye og gamle Final Fantasy -fans.

MSI MEG 342C QD-OLED

Skjermer er ikke billige, spesielt ikke hvis du vil ha det beste av det beste. Men hvis du har penger å rutte med og vil ha en skjerm med et design som mildt sagt er iøynefallende, er MSI MEG 342C QD-OLED et godt alternativ. Med en levende OLED-skjerm, en oppdateringsfrekvens på 175 Hz og en oppløsning på nesten 4K er dette systemet perfekt for gamere som ønsker litt av alt når det gjelder grafikk og ytelse.

Asteroidebyen

Wes Anderson har utviklet seg til å bli en av filmhistoriens mest unike og interessante regissører. Filmskaperen, som nylig leverte The French Dispatch, vendte tilbake til det store lerretet i juni i år, da den stjernespekkede Asteroid City kom på kino, og Anderson fikk igjen prøve ut sin ekspertise innen sære filmstiler, scenografi og karakterskildringer. Det er kanskje ikke den beste Anderson-filmen, men den er et godt eksempel på hvorfor vi elsker den berømte regissøren.

Dykkeren Dave

Vi avrunder denne månedens utvalg av spill med indiespillet Dave the Diver. Denne søte pikseltittelen kombinerer undervannsutforskning og harpunfiske med det å drive en blomstrende sjømatrestaurant, og er det perfekte spillet for alle som leter etter noe å sette seg ned med i en lat sommerhelg.

MacBook Air 15

Det kan kanskje virke rart å si det når man snakker om enhetene i MacBook Air -familien, men størrelsen utgjør virkelig hele forskjellen. Med Apple som tar utgangspunkt i de typisk tynne systemene og ganske enkelt løfter dem opp med større skjermer og kraftigere maskinvare, er den nyeste serien av Air MacBooks godt og vel klar til å bli omtalt i samme samtale som MacBook Pro -serien.