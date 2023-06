Det beste fra mai 2023

HQ

Det har mildt sagt vært en måned med oppturer og nedturer. Mai 2023 ga oss noen virkelig bemerkelsesverdige titler, underholdning og teknologi, men klarte samtidig å balansere dette med en hel samling skuffelser. Men vi er ikke her for å snakke om de verste delene av mai, nei, vi er her for å snakke om de beste, så la oss starte med Star Wars: Visions.

Star Wars: Visions - bind 2

Mens det første bindet av Star Wars: Visions ga oss en rekke spennende og unike Star Wars historier fortalt på kreative måter, fant antologiserien først virkelig fotfeste med denne fantastiske andre utgaven. Serien har nå en mer global tilstedeværelse, og har hentet inn animasjonshus fra Europa, Asia, Afrika og Amerika og gitt dem frihet til å fortelle nye historier som alle utspiller seg i A Galaxy Far, Far Away. Det er ingen tvil om at dette nå er et must for alle Star Wars -fans.

HQ

Dette er en annonse:

Oktane Designs SEQ Shifter V2

Vi i Gamereactor, og spesielt våre svenske kolleger, er store tilhengere av simracing, og selv om vi ikke er fremmed for å sjekke ut den nyeste maskinvaren i denne bransjen, fanget den nyeste sekvensielle shifteren fra Oktane Designs virkelig oppmerksomheten vår i mai. Med førsteklasses byggekvalitet, stor kompatibilitet, enkel montering, god ytelse og en konkurransedyktig pris var det ikke mye som ikke imponerte oss med denne komponenten.

Dette er en annonse:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (på engelsk)

Hva mer trenger vi å si om denne absurd hyllede tittelen som ikke allerede er sagt. Etter å ha ventet i seks år leverte Nintendo en oppfølger som klarte å forbedre det virkelig bemerkelsesverdige Breath of the Wild, takket være flere kreative alternativer, bedre historiefortelling og et Hyrule som ofte føles tre ganger så travelt takket være luft- og underjordiske steder. Blir dette årets spill i 2023? Det er en sterk kandidat, men det vil tiden vise.

HQ

ASUS ROG Ally

Mens skybaserte spillplattformer blir stadig vanligere, bestemte ASUS seg for å ta sikte direkte på Steam Deck med ROG Ally. Dette håndholdte systemet er utstyrt med en rekke imponerende komponenter som alle gjør det mulig å spille de nyeste videospillene med konkurransedyktig ytelse, samtidig som det er lite og mobilt nok til at du kan ta det med deg på vei til og fra jobb.

HQ

Menneskelighet

Puslespillere kunne glede seg i mai da Tha Ltd. lanserte sitt Lemmings-lignende Humanity. Spilleren styrer en åndelig Shiba Inu og skal lede en strøm av mennesker i sikkerhet ved å kommandere og fortelle dem når de skal snu seg, hoppe, klatre og så videre. Med et stort fokus på brukergenerert innhold, i tillegg til en kampanje på 90 nivåer, var dette spillet stappfullt av utfordringer som spillerne måtte løse og overvinne.

AceZone A-Rise

Det finnes hodetelefoner, og så finnes det A-Rise fra AceZone. Hvis du noen gang har sett jagerflypiloter på film og har lyst på et par hodetelefoner som ligner på dem, er dette den perfekte dingsen for deg. De har nemlig avanserte støydempingssystemer som blokkerer lyd på en måte som ikke finnes i andre hodetelefoner på markedet. Dette betyr at A-Rise er en enhet som koster en del penger, men hvis du er ute etter markedets beste støydemping, finner du ikke noe bedre enn A-Rise på spillmarkedet.

Warhammer 40,000: Boltgun

En gang i tiden var de toppen av underholdning, men i dag kaller vi 90-tallets retroskytespill for "boomer shooters". Focus Entertainment og Auroch Digital har forsøkt å kapitalisere på denne delen av spillindustrien og kombinere den med Warhammers enorme og vide verden for å skape Warhammer 40,000: Boltgun, et actionfylt piksel-FPS fullt av blod, innvoller og gjørme. Det viser at spillingen fortsatt er viktigst, for til tross for at Boltgun tar avstand fra moderne HD-grafikk, er det nok en vinner i denne travle maimåneden.

Logitech G Pro X2

Mai endte opp med å bli en ganske god måned for spillhodesett, for etter A-Rise kom Logitech's G Pro X2, en oppdatering av den esportsklare profilen til G Pro X. Med oppdaterte Graphene-lyddrivere, en mikrofonarm som kan festes, mange tilkoblingsmuligheter, lang batterilevetid og mye mer var det ikke mye ved denne dingsen som skuffet oss i løpet av testperioden.

AMD Radeon RX 7600

Grafikkort er langt enklere å få tak i i disse dager, og til en rimeligere pris for den saks skyld, men det er fortsatt dyre komponenter, selv nå som hæren av skalpere har forsvunnet. AMD ønsker imidlertid å gjøre den nyeste teknologien tilgjengelig for et bredere publikum, og har lansert Radeon RX 7600 GPU, som har til hensikt å konkurrere med Nvidias RTX 4060 Ti som det rimeligste og mest prisgunstige alternativet for dagens GPU-er. Den har sine mangler og begrensninger, men sammenlignet med konkurrentene er den foreløpig den klare bransjelederen.

Ikke mat apene 2099

Det er et nisjespill som er litt for avansert for dagens samfunn, men Do Not Feed The Monkeys 2099 endte opp med å overraske og fengsle oss med sine overbevisende spillsystemer. I spillet blir spillerne bedt om å overvåke og spionere på en samling forsøkspersoner (også kjent som Monkeys), og spillet fungerer som en studie i moderne hjemmekontor og heldigitale livsstiler, og hvordan dette påvirker mennesker.

HQ

System Shock

Med tanke på at originalspillet ble lansert for nesten 30 år siden, er det ikke overraskende at de fleste ikke har hatt sjansen til å oppleve System Shock. Heldigvis har Nightdive Studios tatt på seg å lage en ny versjon av spillet med oppdatert HD-grafikk, moderne brukergrensesnitt, bedre lyd og alt det andre som forventes av spill i år 2023, uten at det går på bekostning av det ikoniske originale gameplayet. Med antagonisten SHODAN tilbake og bedre enn noensinne ble System Shock en fin måte å runde av en travel mai måned på.