Det beste fra norsk film

I motsetning til sine skandinaviske naboer, Sverige og Danmark, har norsk film ikke hatt noen ruvende skikkelse som Ingmar Bergman eller ikoniske bevegelser som Dogme 95. Men de siste tiårene har den likevel gjennomgått en bemerkelsesverdig forvandling, med betydelig kvalitetsheving og internasjonal anerkjennelse.

I dette pulserende landskapet har filmskapere som Joachim Trier gjort seg bemerket med nyskapende historiefortelling og filmer som vekker sterke følelser. I tillegg forgrener norsk film seg til mer kommersielle sjangre, og viser en kreativ bølge som tar filmene til nye høyder. Resultatet er at dette levende mangfoldet fenger publikum over hele verden og befester Norges tilstedeværelse på den internasjonale filmscenen. I denne sammenhengen har vi valgt ut det vi mener er de fem beste filmene i norsk film. La oss dykke ned i dem!

5. Max Manus (2008)

Du kjenner kanskje Joachim Rønning og Espen Sandberg for arbeidet med Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, som seilte dem til topps i Hollywoods storbudsjettsfilmproduksjon og ga dem internasjonal anerkjennelse. Men de skapte bemerkelsesverdige norske filmer lenge før denne suksessen. En av disse bemerkelsesverdige filmene er Max Manus, som forteller historien om et medlem av den norske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Filmen fokuserer på hans innsats for å sabotere naziregimet og hans personlige kamp med krigstraumene. Med en blanding av action og drama gir Max Manus et intenst innblikk i mot og oppofrelse i tøffe tider, og etablerer Rønning og Sandberg som svært talentfulle regissører lenge før deres gjennombrudd i Hollywood.

4. Kon-Tiki (2012)

Nok en film regissert av Joachim Rønning og Espen Sandberg. Med norske skuespillere som Pål Sverre Hagen i hovedrollen, sammen med skuespillere fra andre land, deriblant svenske Gustav Skarsgård som et av besetningsmedlemmene (som du sikkert kjenner som Floki), forteller dette eposet om Thor Heyerdahls ekspedisjon i 1947, der han krysset Stillehavet på en treflåte. Filmen blander eventyr med utforskning av dype temaer og ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film, noe som gjør den til et av de mest ikoniske verkene i norsk filmhistorie. Interessant nok ble filmen spilt inn samtidig på norsk og engelsk, og hver scene ble filmet to ganger. Dette resulterte i to versjoner av filmen: en for det norske markedet og en annen for et internasjonalt publikum. Bortsett fra i noen tilfeller, der de brukte de samme opptakene og la til engelsk lyd senere. Jeg håper skuespillerne fikk dobbelt betalt!

3. Hodejegerne (2011)

Hodejegerne er en fantastisk filmatisering av en bok skrevet av Jo Nesbø. Denne filmen, regissert av Morten Tyldum (som du kanskje kjenner fra The Imitation Game), er en spennende blanding av mørk komedie som introduserer oss for Roger Brown, en hodejeger som i desperasjon etter å opprettholde sin luksuriøse livsstil tyr til kunsttyveri. Livet hans tar en dramatisk vending når han møter en tidligere soldat med et uvurderlig maleri - spilt av den danske skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau, som du sikkert kjenner igjen som Jaime Lannister. Det som starter som en smart lek, utvikler seg raskt til et farlig nett av bedrag, der ingenting er som det ser ut til. Med uventede vendinger og en mørk humor som utfordrer konvensjonene, har Hodejegerne blitt et must i norsk film, og viser Tyldums eksepsjonelle talent for å skape intrikate plott og minneverdige karakterer.

2. Oslo, 31. august (2011)

Joachim Trier gir oss et intimt verk som følger Anders, en mann som etter endt avrusning tilbringer en dag i Oslo for å konfrontere sin kamp mot rusavhengigheten. Filmen dykker dypt ned i hans følelsesmessige tomrom og søken etter forløsning, alt fortalt gjennom en følsom, kontemplativ fortellerstil. Etter hvert som Anders gjenopptar kontakten med gamle venner og familie, avsløres sprekkene i relasjonene hans og tyngden av fortiden hans. Filmen markerer også det første samarbeidet mellom Trier og Renate Reinsve, som med sin prestasjon tilfører filmen en rørende autentisitet. Trier tilbyr en refleksjon over menneskets tilstand, ensomhet og håp, og inviterer seerne til å følge Anders i hans søken etter mening og mål. Dynamikken mellom karakterene understreker at selv om veien til forløsning kan være ensom, er menneskelige forbindelser avgjørende på denne reisen.

1. Verdens verste menneske (2021)

Nok en film fra Joachim Trier. Her utforsker vi det moderne livet gjennom Julie, en ung kvinne som navigerer i sine relasjoner og søker sin identitet i Oslo. Denne dramakomedien tar opp temaer som kjærlighet, angst og selvoppdagelse med følsomhet og en frisk tone. Renate Reinsves prestasjon er intet mindre enn sublim, og det er ikke rart at filmen har vakt så stor gjenklang på internasjonale festivaler og høstet Oscar-nominasjoner. Vil du høre noe fascinerende? Før filmen var Renate klar for å slutte som skuespiller for å satse på tømreryrket. Bare én dag etter at hun hadde tatt den beslutningen, tok Joachim Trier kontakt med henne om et nytt prosjekt. Med utgangspunkt i deres tidligere samtaler utviklet Trier manuset til Verdens verste menneske med den hensikt å gi henne hovedrollen. Snakk om skjebne!

Og det var alt for i dag! I motsetning til sine skandinaviske naboer har ikke norsk film en historisk skikkelse så ikonisk som Bergman, og heller ikke så kjente bevegelser som Dogme 95. De siste tiårene har den imidlertid vokst betydelig i både kvalitet og internasjonal tilstedeværelse, takket være filmer, regissører og skuespillere som de vi nettopp har nevnt. Norge gjør seg stadig mer gjeldende på den globale scenen, og hvem vet? Kanskje vil norsk film fortsette å overraske oss i årene som kommer.

Det er alltid spennende å dele en topp fem, spesielt med så mange gode valg der ute. Men meningene varierer selvsagt fra person til person! Så hva med dine favorittfilmer? Hva med andre regissører og skuespillere? Vi gleder oss til å se dine valg i kommentarfeltet!