Spansk film har kommet langt siden begynnelsen av 1900-tallet, da pionerer som Segundo de Chomón begynte å lage eksperimentelle og avant-garde-filmer. I årenes løp har landets filmkunst gjennomgått ulike stadier, fra sosialrealisme under Franco-regimet til en eksplosjon av kreativitet og kunstnerisk frihet i overgangstiden. Det var faktisk da overgangen kom at den blomstret som aldri før.

Siden den gang har visjonære regissører som Pedro Almodóvar og Alejandro Amenábar satt et uutslettelig preg på landets filmhistorie. Og hvordan kunne vi la være å nevne de ledende mennene fra spansk film? Javier Bardem, med et blikk som kan smelte selv det kaldeste isfjell, og Antonio Banderas, med mer karisma enn Katten med støvlene.

Når folk tenker på spansk film tenker de vanligvis på ranerne i de røde dressene fra Netflix, men i dag tar vi av oss Dalí-masken og tar på oss kritikerhatten. Ja, for i dag skal vi snakke om det beste fra spansk film. Denne artikkelen har et internasjonalt fokus, så vi kommer hovedsakelig til å konsentrere oss om samtidsfilmer som er mer tilgjengelige for et globalt publikum, i stedet for å fordype oss i de klassiske mesterverkene som la grunnlaget for det vi ser i dag.

Med dette inviterer Gamereactor deg til å oppdage hva vi anser som det beste innen spansk film.

5. Animasjonsfilmer

Siden spansk film har et så bredt spekter av filmer, la oss tøye reglene litt og dele inn hver post etter kategori i stedet for bare etter individuelle filmer. I spansk film har live-action alltid vært mer dominerende enn animasjon. Men la oss starte med femteplassen, som inneholder to animasjonsfilmer.

Alle fra Spania kjenner denne. Tad er regissert av Enrique Gato og er et morsomt animert eventyr som følger eskapadene til en amatørarkeolog. Selv om den i utgangspunktet kan virke som en familiefilm, gjør blandingen av humor, action og kulturelle referanser at den appellerer til alle aldersgrupper. Spansk animasjon har funnet veien til den internasjonale scenen med Tad, som viser at man noen ganger ikke trenger å finne opp hjulet på nytt, men heller bygge videre på det som allerede finnes. For øyeblikket er det tre filmer tilgjengelig om Tad, og en til er på vei.

På den andre siden har vi en nyere film. Klaus, regissert av Sergio Pablos, har forandret animasjonssjangeren ved å tilby en julefortelling som er både magisk og inderlig. Filmen utforsker vennskapet mellom et postbud og en leketøysprodusent i en by som har glemt hvordan man gleder seg. Kombinasjonen av tradisjonell animasjon og en frisk visuell stil gjorde at filmen ble Oscar-nominert og vekket interessen for spansk animasjonsfilm på nytt. Sammen med Tad viser den at selv om spansk animasjonsfilm kanskje ikke har den høyeste kvantiteten, så utmerker den seg absolutt når det gjelder kvalitet.

4. Thrillerfilmer

Hvorfor ikke en thriller? La oss gå videre til to thrillere og begynne med Cell 211, regissert av Daniel Monzón. Dette intense dramaet forteller historien om en fengselsbetjent som havner midt i et opprør. Luis Tosar briljerer som Juan Oliver, fengselsbetjenten som står overfor denne kaotiske situasjonen. Hans kraftfulle og realistiske prestasjon ga ham Goya Award for beste mannlige skuespiller og gjorde ham til en av de fremste i spansk samtidsfilm, samtidig som han fikk internasjonal anerkjennelse for sin evne til å portrettere komplekse og følelsesladede roller. Filmen er ikke bare en spennende opplevelse, den reiser også viktige spørsmål om rettferdighet og overlevelse, noe som gjør den til en milepæl innen fengselsfilmen.

La oss nå snakke om No Rest for the Wicked. Denne thrilleren er regissert av Enrique Urbizu og følger Santos Trinidad, en korrupt politibetjent som er viklet inn i et nett av organisert kriminalitet. Her ble jeg dypt imponert over José Coronados portrettering av denne karakteren. Hans prestasjon ga ham også Goya Award for beste mannlige skuespiller, noe som understreker hans evne til å fange den moralske tvetydigheten og følelsesmessige intensiteten i rollene sine. Med en sterk regi og et solid manus fremstår No Rest for the Wicked som en nøkkelreferanse i spansk noir-film.

3. Juan Antonio Bayonas filmer

Noen anser ham som den spanske Spielberg, og med god grunn. Du kjenner kanskje til noen av filmene hans, men hvis ikke, la oss fortelle litt om hver av dem vi har valgt ut. Vi starter i 2007, da han ga ut The Orphanage, en historie som følger Laura når hun vender tilbake til barndomshjemmet sitt på jakt etter sin forsvunne sønn. Etter hvert som Laura avdekker mysteriene rundt barnehjemmet, oppdager hun at sønnen hennes har en forbindelse til åndene til barna som en gang bodde der. Denne filmen er ikke bare et landemerke i spansk skrekkfilm, men etablerer også Bayona som en mester i å skape foruroligende stemninger.

Hans neste store suksess kom i 2012 med The Impossible, som skildrer den ødeleggende tragedien etter tsunamien i 2004 med fokus på en familie som kjemper for å gjenforenes midt i kaoset. Filmen, som ble en massiv suksess både på kino og hos kritikerne, hadde en sterk skuespillerprestasjon av Naomi Watts, og viste Bayonas evne til å fange den følelsesmessige intensiteten i ekstreme situasjoner.

I 2017 ga han ut A Monster Calls, der Bayona utforsker sorg og aksept gjennom historien om Conor, en ung gutt som håndterer morens sykdom. Filmen bruker fantasien som et middel til å utforske følelsene hans, og gir et rørende perspektiv på hovedpersonens indre kamp.

Til slutt forteller Society of the Snow om den rystende flystyrten i Andesfjellene i 1972, og setter søkelyset på menneskets motstandskraft under ekstreme omstendigheter. Du har sikkert hørt om denne filmen, siden den har fått mye omtale det siste året... Og det er nok Bayona for denne gang. Gjennom disse fire verkene viser Bayona at han mestrer å fortelle historier på tvers av sjangre, og han blander elementer fra skrekk, drama og fantasy i visuelt imponerende og følelsesmessig sterke fortellinger. Og det beste av alt? Vi har mye mer Bayona på vei!

2. Alejandro Amenábars filmer

The Others har stor affeksjonsverdi for meg, siden den ble filmet i hjembyen min, og jeg har sett den mange ganger samtidig som jeg har vært svært interessert i bakgrunnen for den. The Others er en psykologisk thriller regissert av Alejandro Amenábar, som har satt et uutslettelig preg på skrekksjangeren - ikke bare i Spania, men også internasjonalt. Med Nicole Kidman i hovedrollen leker filmen med virkelighetsoppfatninger og våre dypeste menneskelige redsler. Den trykkende atmosfæren og den sjokkerende vendingen har gjort The Others til en referanse som har banet vei for andre regissører. Amenábar skaper en hjemsøkende fortelling som går lenger enn bare å skremme, og utforsker temaer som tap og skyldfølelse. Dette er Amenábars mest kjente film på den internasjonale scenen.

Men det er med The Sea Inside at Alejandro Amenábar virkelig briljerer og leverer et mesterverk som tar for seg temaer som verdighet og kjærlighet. Fremfor alt må jeg fremheve Javier Bardem. Du kjenner ham kanskje fra skurkerollen i Skyfall, eller som Chigurh i No Country For Old Men (for øvrig også en utrolig prestasjon), men for meg er det The Sea Inside som er hans beste film. Her leverer Bardem en rørende prestasjon som Ramón Sampedro, en tetraplegiker som kjemper for sin rett til eutanasi. Hans mesterlige skuespill ga ham Goya Award for beste mannlige skuespiller. Og filmen er ren poesi. Den inviterer til refleksjon over livets og dødens verdi, og dens emosjonelle dybde gjør den til en av de største filmene i spansk filmhistorie.

1. Pedro Almodóvars filmer

Pedro Almodóvar er en mester i å fange kompleksiteten i menneskelivet, og All About My Mother er et godt eksempel på dette. Denne filmen er en hyllest til kvinner og moderskap, og vever sammen historier om kjærlighet, tap og forløsning. Med en stjernespekket rollebesetning bestående av blant andre Carmen Maura og Penélope Cruz utforsker Almodóvars levende visuelle stil dype temaer som identitet og seksualitet, noe som gjør dette verket ikke bare til en av hans mest elskede, men også til en klassiker som har påvirket generasjoner av filmskapere.

En annen perle i Almodóvars filmografi er Talk to Her, der han utforsker den intrikate naturen i menneskelige relasjoner. Historien fokuserer på to menn som tar seg av to kvinner i koma, og tar for seg temaer som kjærlighet, kommunikasjon og kampen for tilknytning. Denne gripende filmen befester Almodóvars rykte som en strålende historieforteller.

Volver viser Almodóvars unike evne til å blande humor og drama. Med Penélope Cruz i hovedrollen forteller denne filmen historien om sterke kvinner som konfronterer fortidens hemmeligheter, og gir et levende bilde av spansk kultur. Cruz' inderlige prestasjon ga henne Goya Award for beste kvinnelige hovedrolle, noe som gjør Volver til en moderne klassiker.

I The Skin I Live In tar Almodóvar endelig fatt på mørkere og mer komplekse temaer. Antonio Banderas spiller hovedrollen som en plastisk kirurg som er besatt av å skape syntetisk hud til sin avdøde kone. Denne surrealistiske og provoserende filmen fremhever Banderas' følelsesmessige spennvidde og befester hans status som en av de mest anerkjente spanske skuespillerne. Almodóvars historiefortelling om marginaliserte karakterer briljerer og gjør The Skin I Live In til en uforglemmelig opplevelse. Av de fire jeg har nevnt, er dette min favoritt av Almodóvar.

Hederlig omtale: Pans labyrint

Vi har gått tom for plasser, og vi må fortsatt snakke om favoritten vår! Så la oss improvisere mens vi går. Den siste plassen - nummer 0, om du vil - er Pans labyrint, et mesterverk av Guillermo del Toro. Denne filmen fletter på mesterlig vis sammen fantasi og virkelighet mot et bakteppe i Spania etter borgerkrigen. Og ok, vi vet at del Toro er meksikansk, men siden produksjonen er spansk, ønsket vi å gi ham en spesiell plass. Denne filmen er tross alt essensiell for å forstå spansk film.

Gjennom øynene til en ung jente ved navn Ofelia utspiller historien seg med rik symbolikk og dyp emosjonell resonans. Mens hun navigerer gjennom en grusom virkelighet preget av undertrykkelse og brutalitet, snubler Ofelia over en magisk verden fylt av mytiske vesener og skremmende utfordringer. Kontrasten mellom krigens dystre realiteter og fantasiens fortryllende, men farefulle rike skaper en sterk fortelling. Ofelias reise fører henne til en mystisk labyrint, der hun møter disse fantasivesenene og utsettes for ulike prøvelser. Disse elementene understreker den store forskjellen mellom eventyrene i fantasiverdenen og det harde livet hun lever under stefarens undertrykkende regime.

Med mesterlig regi og fantastisk foto står Pans labyrint ikke bare som et landemerke i spansk film, men også som en høytstående perle i internasjonal filmhistorie. De overbevisende temaene om uskyld, oppofrelse og tapet av barndommen har gitt gjenklang hos seere over hele verden, noe som gjør den til en film som henger igjen lenge etter at den er ferdig. Del Toros evne til å blande mørke eventyr med gripende historiske kommentarer har satt en ny standard for historiefortelling på kino, og sørger for at Pans labyrint vil bli husket som en tidløs klassiker.

Og det var alt for i dag! Spansk film har utviklet seg dramatisk opp gjennom årene, og har vist frem et bemerkelsesverdig utvalg av talent og kreativitet. Fra pionerinnsatsen til de tidlige filmskaperne til de levende og mangfoldige fortellingene til dagens regissører, har spansk film fått en betydelig plass i det globale filmlandskapet. Filmene vi har utforsket fremhever ikke bare de spanske filmskapernes tekniske dyktighet og evne til å fortelle historier, men også deres evne til å ta opp universelle temaer som finner gjenklang hos publikum over hele verden.

Enten det er Alejandro Amenábars hjerteskjærende dramaer, Pedro Almodóvars emosjonelt rike karakterstudier eller Guillermo del Toros nyskapende historiefortelling, byr hver film på et unikt perspektiv på den menneskelige erfaringen. Vi håper bare at spansk film fortsetter å produsere filmer som gir de samme sterke opplevelsene. Men la oss se tilbake på de vi har nevnt!

Nå vil vi gjerne høre om dine møter med spansk film! Hvilke filmer synes du er de beste? Vil du endre på listen eller legge til noen andre? Har du noen minneverdige øyeblikk fra disse filmene? Vi gleder oss til å lese dine tanker i kommentarfeltet!