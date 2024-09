Det beste fra svensk film

HQ

Mitt første møte med svensk film var gjennom Ingmar Bergman og Det syvende innseglet, som jeg for mange år siden så i en spanskdubbet versjon da den ble vist på TV. Siden den gang har jeg sett den fire ganger, og for bare noen dager siden så jeg den for å skrive det du nettopp leser. Det er en film som betyr mye for meg - ikke bare anser jeg den som et mesterverk, men den fungerte også som min inngangsport til svensk film, noe som fikk meg til å utforske flere av de svenske filmene.

Med dette i tankene vil jeg i denne artikkelen fordype meg i svensk film, et filmunivers som har utfordret konvensjoner og fengslet publikum over hele verden. Fra Ingmar Bergmans dypsindige og filosofiske verk til dristige, moderne thrillere - svensk film er kjent for sin evne til å ta opp universelle temaer med en unik og emosjonell tilnærming. Dessuten har svenske talenter satt et betydelig preg på internasjonal film, med skuespillere som Max von Sydow og Skarsgård-familien, samt skuespillerinner som Ingrid Bergman, Alicia Vikander og Noomi Rapace, som har brakt essensen av svensk film til nye høyder. Så, nok prat, her er det vi anser som de fem beste filmene i svensk film.

5. En mann ved navn Ove (2015)

Jeg kunne ikke unngå å sammenligne den med Gran Torino da jeg så den for første gang. Ove, spilt av Rolf Lassgård, er en 59 år gammel enkemann som, etter å ha mistet jobben og følelsen av å ha mistet meningen med livet, forsøker å ta sitt eget liv. Han blir imidlertid stadig avbrutt av naboenes forsøk på å involvere seg i livet hans. Mens Gran Torino fokuserer mer på temaer som rasisme og forløsning gjennom vennskap mellom generasjoner, tar En mann ved navn Ove for seg ensomhet og menneskelig kontakt i en mer hverdagslig kontekst. Og mens Walt Kowalski klamret seg til sin '72 Gran Torino og en hagle for å skape kaos, foretrekker Ove sin svenske Saab og litt håndarbeid. Selv om den ikke er revolusjonerende i sin fortelling, viser denne rørende svenske dramakomedien oss at selv de mest utslitte hjertene kan finne forløsning gjennom vennskap og fellesskap.

4. Searching for Sugar Man (2012)

Noen vil kanskje bli overrasket over dette valget, men dokumentarfilmer kan være like fengslende og emosjonelle som fiksjonsfilmer. Selv om denne filmen ikke utspiller seg i Sverige, ønsket jeg å ta den med fordi den er en del av svensk film - den er produsert i Sverige og regissert av den svenske filmskaperen Malik Bendjelloul. I denne dokumentarfilmen følger vi den bemerkelsesverdige reisen til to sørafrikanske fans som leter etter Sixto Rodriguez, en musiker som ubevisst ble et ikon i landet deres. Underveis utforsker vi temaer som kultur, identitet og motstandskraft, og viser hvordan musikk kan forandre liv og knytte bånd mellom mennesker over hele verden. Historien minner oss på at suksess noen ganger dukker opp på de mest uventede måter, og fremhever musikkens universelle kraft. Med sin oppriktige fortelling og utforskning av utholdenhet og menneskelige bånd beviser denne filmen at virkeligheten kan være like spennende og kraftfull som en hvilken som helst fiktiv fortelling.

3. Fanny og Alexander (1982)

Som mitt tredjevalg har jeg Fanny og Alexander. Jeg kunne snakket om Bergmans filmer i timevis! Jeg har tatt med to av hans verker i denne artikkelen, men jeg valgte denne på grunn av dens tilgjengelighet. I motsetning til mange av hans mer komplekse og filosofiske filmer, blander Fanny and Alexander på en vakker måte barndommens magi med elementer av fantasi, noe som gjør det lettere for seerne å få kontakt med filmen. Måten den tar for seg familiedynamikk og personlige traumer på føles intim og gjenkjennelig, og det fantastiske cinematografiet og det teatralske bakteppet gjør hver eneste scene til en visuell fryd. Hvis du liker filmer som Pans labyrint eller The Tin Drum, vil du sannsynligvis sette pris på hvordan Fanny and Alexander blander elementer av fantasi med dype emosjonelle temaer. Til syvende og sist fungerer denne filmen som et fantastisk kaninhull inn i Bergmans filmatiske verden, noe som gjør den til et perfekt valg for oss.

2. Menn som hater kvinner (2009)

Jeg forguder David Fincher. Han er en av mine favorittregissører og har skapt noen av de beste verkene i moderne film. Jeg vil ikke komme inn på sammenligninger i denne artikkelen, men jeg må si at Niels Arden Oplevs filmatisering av Stieg Larssons roman holder mål, og det er litt av en prestasjon med tanke på at den er oppe mot en filmgigant. Filmen introduserer oss for Lisbeth Salander, mesterlig portrettert av Noomi Rapace, en briljant hacker som etterforsker en forsvinning som fører henne til å avdekke mørke hemmeligheter i en mektig familie. Rapaces prestasjon er sjokkerende god, og Oplevs regi fanger den mørke, trykkende atmosfæren i historien som lar oss leve oss inn i mysteriet rundt Harriet Vangers forsvinning med en intens og engasjerende fortelling. Filmfotografiet er sterkt, men effektivt, og fremhever spenningen og dramaet som utspiller seg etter hvert som Blomkvist og Salander avdekker Vanger-familiens hemmeligheter. Til syvende og sist er Oplevs film en sterk filmopplevelse som fortjener å bli verdsatt på sine egne meritter, og som viser at det ikke finnes én enkelt formel for å fortelle en god historie.

1. Det syvende innseglet (1957)

For opplagt? Kanskje, men Ingmar Bergmans Det syvende innseglet fortjener utvilsomt sin plass øverst på denne listen. Handlingen følger ridderen Antonius Block, som etter hjemkomsten fra korstogene utfordrer Døden til et parti sjakk. Denne tilsynelatende enkle fortellingen forvandles til en dyp meditasjon over tro, fortvilelse og søken etter mening i en verden preget av usikkerhet. For meg er det som virkelig løfter denne filmen til et mesterverk, bruken av svart-hvitt, som ikke bare skaper en fortettet, trykkende atmosfære, men som også understreker karakterenes indre kamp. Jeg vil ærlig talt våge å plassere Det syvende innseglet blant de fem beste svart-hvitt-filmene i filmhistorien. Hver gang jeg ser denne filmen på nytt, oppdager jeg nye nyanser som beriker min forståelse av filmens budskap, og som bekrefter dens status som en essensiell filmopplevelse som overskrider tid og som alle, uansett alder, bør se minst én gang i livet. Så hvis du ikke har gjort det ennå, vet du hva du skal gjøre ... du vil ikke finne deg selv i å spille et parti sjakk med Døden bare for å se den.

Og det var alt for i dag! Svensk film er en rik vev av kreativitet og refleksjon. Hver av disse filmene gir et unikt perspektiv på samfunnet og menneskets psykologi, og inviterer oss til å utforske de følelsesmessige dypene. Med et slikt mangfold av stemmer og stilarter er det alltid noe nytt å oppdage i svensk film.

Hva med dine favorittfilmer? Lener du deg mot Bergmans poetiske stil, eller foretrekker du adrenalinet i moderne thrillere? Vi gleder oss til å se dine valg i kommentarfeltet!