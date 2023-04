Det beste på Netflix i april 2023

HQ

Det er en ny måned, og det betyr at det kommer en haug med nye filmer og serier til Netflix i løpet av de neste ukene. Men med mye tilgjengelig og masse som blir lagt til, hva bør du se først? Her er våre valg av hva du bør se på Netflix ut fra april 2023s nye tillegg.

TV-serier

Beef - 6. april

Steven Yeun og Ali Wong spiller hovedrollene i denne komiserien om to personer som begynner å krangle etter en raserihendelse.

HQ

American Manhunt: Boston Marathon Bombing - 12 april

Arkiverte opptak, intervjuer og rekonstruksjoner skildrer den opprivende dagen som rystet Boston til kjernen.

Dette er en annonse:

Florida Man- 13. april

Edgar Ramírez spiller hovedrollen som en eks-politimann som prøver å finne en gangsters rømte kjæreste i denne vanvittige krimserien.

Dette er en annonse:

HQ

Chimp Empire - 19. april

Denne dokumentaren tar for seg et av de største sjimpansesamfunnene i verden.

HQ

Brooklyn Nine-Nine (sesong 8) - 20. april

Den siste sesongen av den elskede komiserien debuterer på strømmetjenesten, og avslutter historien om Jake, Amy og 99th Precinct.

The Diplomath - 20. april

Keri Russell spiller hovedrollen i denne politiske thrilleren som dreier seg om en karrierediplomat som står overfor problemer på jobb og hjemme.

Firefly Lane (sesong 2 del 2) - 27. april

Sagaen om Tully og Kate avsluttes med de siste episodene av dramaserien med Katherine Heigl og Sarah Chalke i hovedrollene.

HQ

Sweet Tooth (sesong 2) - 27. april

Den andre sesongen av DC-tegneserietilpasningen ser halvt menneske, halvt hjortegutt Gus og vennene hans prøver å unnslippe klørne til en skummel lege.

HQ

King of Collectibles: The Goldin Touch - 28. april

Denne dokumentarserien følger livet på et auksjonshus som spesialiserer seg på salg av sjeldne samleobjekter.

Filmer

The Deep House - 1. april

En skrekkfilm som utforsker hva som skjer når et par YouTubere dykker ned i en innsjø for å oppdage et hus under det grumsete vannet.

Monster Hunter - 6. april

Milla Jovovich spiller hovedrollen i live-action-tilpasningen av Capcoms dyredrepende videospillserie.

HQ

Chupa - 7. april

Denne familievennlige filmen ser en ung gutt besøke familien sin i Mexico, når han kommer over en mytisk Chupacabra-baby som gjemmer seg under familiens hjem.

Nobody - 13. april

Bob Odenkirk spiller en tidligere pensjonert leiemorder som blir trukket tilbake til en verden av drap etter å ha havnet i en slåsskamp på en buss.

HQ

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die - 14. april

Den langvarige historiske serien møter sin konklusjon med en filmfinale som forteller det siste kapittelet i Uhtred av Bebbanburgs historie.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always - 19. april

Mighty Morphin Power Rangers kommer tilbake for å håndtere en kjent, men farlig fiende som truer verden.