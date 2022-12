Det beste på Netflix i desember

HQ

Juletiden er en tid for å legge bena på puffen, kose seg med varme drikker og se alle slags filmer og TV-serier med familie og venner, men hva bør du egentlig se etter i år? Vel, hvis du har et Netflix-abonnement, kan vi kanskje hjelpe deg med denne listen over filmer og serier som inntar strømmetjenesten i løpet av de kommende dagene og ukene.

TV-serier

Dead End - 1. desember

CAT - 9. desember

Glitter - 14. desember

I 1976 i Sopot i Polen, takler tre bestemte kvinner sosiale og politiske forandringer mens de strever for å finne uavhengighet, finansiell frihet og kjærlighet.

Alice in Borderland: Sesong 2 - 22. desember

Lekene er dødeligere, denne verden mer vill og grusom; men vil Arisu noen gang komme tilbake til den virkelige verden - og vil det være verdt alt han har mistet?

The Witcher: Blood Origin - 25. desember

Mer enn tusen år før hendelsene i The Witcher, drar syv utstøtte fra alvenes verden sammen ut på et oppdrag mot et allmektig imperium.

Time Hustler - 25. desember

Treason - 26. desember

My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy - TBA

David Letterman reiser til Kiev i Ukraina for en dyptgående samtale med president Volodymyr Zelenskyy i det som helt sikkert vil bli et intervju ulikt noe vi noen gang har sett med denne modige mannen.

Filmer

Troll - 1. desember

Når en eksplosjon i de norske fjellene vekker et gammelt troll, hyrer myndighetene inn en fryktløs paleontolog for å stoppe det fra å skape dødelig kaos.

Scrooge: En julefortelling - 2. desember

De er julaften og den egoistiske gnieren Ebenezer Scrooge har én natt på seg til å konfrontere fortiden - og endre fremtiden - før tiden renner ut.

Warriors of Future - 2. desember

Guillermo del Toro's Pinocchio - 9. desember

Den Oscar-belønte filmskaperen Guillermo del Toro fornyer den klassiske historien om tredukken som blir levende, i denne vakre musikalske stop-motion-historien.

I Believe in Santa - 14. desember

A Not So Merry Christmas - 20. desember

Glass Onion: A Knives Out Mystery - 23. desember

Den verdensberømte detektiven Benoit Blanc drar til Hellas for å grave i mysteriet rundt en milliardær og hans eklektiske vennegjeng.