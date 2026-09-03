Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Det ble avdekket at mer enn 600 arbeidsgivere i Storbritannia betalte sine ansatte mindre enn minstelønnen

Five Guys, B&Q og St George's, Epsom og St Helier Hospital Group ble avslørt for å betale arbeidstakerne mindre enn minstelønnen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Ifølge Departementet for næringsliv og handel ble det avdekket at mer enn 600 arbeidsgivere i Storbritannia betalte sine ansatte mindre enn minstelønnen. 4 millioner pund er blitt tilbakebetalt til arbeidstakerne, slik departementet påla, og de ansvarlige selskapene har også fått bøter på 7 millioner pund.

Blant de over 600 selskapene finnes store navn som den britiske byggevarekjeden B&Q samt fastfoodkjeden Five Guys. B&Q uttalte at underbetalingen var utilsiktet, mens Five Guys har skyldt på «tekniske forskjeller i hvordan lønnsreglene ble anvendt.»

Gjennom BBC News sa næringsminister Jonathan Reynolds at regjeringen er fast bestemt på å få bukt med praksisen med å underbetale ansatte. I Storbritannia er minstelønnen 12,71 pund per time for personer over 21 år. For 18–20-åringer er den 10,85 pund, og for de under 18 år er den 8 pund.

I tillegg til å takle problemer med underbetaling av ansatte, vil det nye Fair Work Agency også rette oppmerksomheten mot arbeidsgivere som nekter arbeidstakere feriepenger og sykepenger.

Det ble avdekket at mer enn 600 arbeidsgivere i Storbritannia betalte sine ansatte mindre enn minstelønnen
Juliya Shangarey/Shutterstock.com

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterStorbritannia


Loading next content