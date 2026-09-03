Det ble avdekket at mer enn 600 arbeidsgivere i Storbritannia betalte sine ansatte mindre enn minstelønnen

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Ifølge Departementet for næringsliv og handel ble det avdekket at mer enn 600 arbeidsgivere i Storbritannia betalte sine ansatte mindre enn minstelønnen. 4 millioner pund er blitt tilbakebetalt til arbeidstakerne, slik departementet påla, og de ansvarlige selskapene har også fått bøter på 7 millioner pund.

Blant de over 600 selskapene finnes store navn som den britiske byggevarekjeden B&Q samt fastfoodkjeden Five Guys. B&Q uttalte at underbetalingen var utilsiktet, mens Five Guys har skyldt på «tekniske forskjeller i hvordan lønnsreglene ble anvendt.»

Gjennom BBC News sa næringsminister Jonathan Reynolds at regjeringen er fast bestemt på å få bukt med praksisen med å underbetale ansatte. I Storbritannia er minstelønnen 12,71 pund per time for personer over 21 år. For 18–20-åringer er den 10,85 pund, og for de under 18 år er den 8 pund.

I tillegg til å takle problemer med underbetaling av ansatte, vil det nye Fair Work Agency også rette oppmerksomheten mot arbeidsgivere som nekter arbeidstakere feriepenger og sykepenger.