Det ble nettopp enklere å strømme på mobiltelefonen med Shures nye minimikrofon

Er du interessert i å utforske en verden av vlogging og livestreaming, men ikke har lyst til å bruke penger på et dyrt kamera og lydutstyr? I så fall har Shure nylig annonsert en ny enhet som gjør det enda enklere å skape innhold på farten med smarttelefonen som base.

Under CES-messen presenterte Shure den oppdaterte MV88, som er en minimikrofon som nå støtter USB-C-tilkobling, slik at den kan kobles direkte til smarttelefonen din for å ta opp lyd av bedre kvalitet. Ikke bare har den denne brukervennligheten, men enheten kommer også med innebygde overvåkingssystemer som gjør det enda enklere å få det perfekte lydnivået og samtidig fjerne uønsket bakgrunnslyd. Som Shure uttrykker det, har denne dingsen "ingen oppsett, ikke noe ekstra utstyr, bare plugg inn og sett i gang."

Den har fem forhåndsinnstillinger for hurtigstart, og tilbyr muligheter for å koble til dedikerte mobilapper for ytterligere tilpasning. Når det gjelder prisen for denne lille dingsen, vil den koste £145/$159/€169 og er tilgjengelig for kjøp nå.