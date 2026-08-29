Det blir cowboyer mot roboter i Netflix’ Bass X Machina

Netflix har en ganske omfattende samling anime å by på resten av 2026, ikke minst med returen av «Cyberpunk: Edgerunners» i oktober. I tillegg kommer et unikt sci-fi-western-prosjekt kalt « Bass X Machina, som gir det ville vesten en steampunk-vri.

Animeserien kommer fra Studio Mir, det samme animasjonsstudioet som også sto bak anime-tilpasningen av «Devil May Cry» for Netflix. Den handler om den berømte lovhåndheveren Bass Reeves, som i dette universet har til oppgave å bekjempe en rekke mekaniske monstre og skurker som bruker vold for å sette sitt preg på dette barske grenselandet. Dette fører, som man kan håpe, til en rekke spennende actionscener og hendelser der Studio Mirs animasjonsevner blir satt på prøve.

Når det gjelder stjernene som er med i « Bass X Machina, vet vi at Brian Tyree Henry spiller hovedrollen ved å låne stemmen sin til Bass Reeves, men i den øvrige rollebesetningen finner vi også Tati Gabrielle, Janelle Monae, Currie Graham og flere.

Vi fikk nylig en trailer for * Bass X Machina*, som viser noen av de lovende actionscenene og den rå, vidstrakte verdenen som historien utspiller seg i, og du kan se denne nedenfor før premieren 3. november på Netflix.