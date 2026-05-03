Det blir dampende og skummelt i den psykologiske thrilleren Verity

Alt er ikke som det ser ut til. Til høsten kommer den psykologiske thrilleren Verity på kino med en historie som dreier seg om en spøkelsesforfatter som tar seg vann over hodet når hun får i oppgave å fullføre en roman fra en bestselgende forfatter som ikke lenger kan gjøre det selv etter en tragisk ulykke.

Med Dakota Johnson i hovedrollen og Anne Hathaway og Josh Hartnett i birollene, er Verity en urovekkende film der rystende sannheter kommer frem i det som ellers ser ut til å være et normalt hjem. Handlingsreferatet forklarer hva som er i vente i sin helhet.

"Lowen Ashleigh blir hyret av Jeremy Crawford til å spøkelsesskrive romaner for hans bestselgende forfatterkone Verity, som ikke klarer å fullføre etter en ulykke. Lowen avdekker Veritys urovekkende sannheter mens hun bor hjemme hos Crawfords for å jobbe."

Med forventet premieredato 2. oktober har den første traileren for Verity nå gjort sin ankomst, som du kan se selv nedenfor. Den er regissert av Michael Showalter fra Wet Hot American Summer og basert på et manus skrevet av Nick Antosca (som skrev Apple TVs kommende Cape Fear-filmatisering) og originalforfatteren Colleen Hoover (som også skrev It Ends With Us).