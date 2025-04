Det blir enklere å vaske klær med Samsungs AI-drevne topplastvaskemaskin

HQ

Som en del av det nylige Samsung Electronics showet har teknologiprodusenten nettopp avduket en ny vaskemaskin som bruker AI-systemer for å rengjøre klærne dine mer effektivt. Denne enheten, kjent som AI Top Load Washer, kommer i tre størrelsesvarianter (21", 24" og 25") og er første gang Samsung har lagt til AI-elementer i en vaskemaskinmodell.

Når det gjelder hvordan AI-funksjonene fungerer, blir vi fortalt: "De nye vaskemaskinene er utstyrt med Samsungs AI Wash, som på en intelligent måte registrerer stofftype og vekt for å anbefale de optimale innstillingene for hver last. Basert på de registrerte tøyforholdene bruker syklusen en AI-algoritme til å anbefale passende innstillinger som vannivå, omrøringsintensitet og vaske- og skylletider. For ømfintlige tekstiler vil AI Wash vaske skånsomt for å redusere slitasje, noe som gir opptil 25 % mer beskyttelse av tøyet. For slitesterke tekstiler sørger den for en jevn, grundig vask uten rester. I tillegg kan brukerne dra nytte av AI Energy Mode gjennom SmartThings Energy, som gjør at de kan redusere energiforbruket med opptil 20 %."

Vaskemaskinen bruker også Ecobubble -teknologien for å gi en mer effektiv rengjøringsprosess og mindre stoffskader, som kombineres med BubbleStorm for å løse opp vaskemiddelet raskere og Dual Storm for å blande bobler og klær raskere sammen.

Samsung lover også at Super Speed -alternativet vil gjøre det mulig å vaske en full vask på så lite som 31 minutter.

