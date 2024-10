Det blir et gjensyn med Scott Pilgrim i Edgar Wrights The Running Man

Edgar Wrights nyinnspilling av The Running Man skal begynne å filme neste år, men før kameraene begynner å rulle har et par nye medlemmer blitt lagt til rollebesetningen. Emilia Jones, kjent for CODA og Cat Person, slutter seg til rollebesetningen sammen med Michael Cera.

Ifølge The Hollywood Reporter skal Jones spille en privilegert kvinne som er blind for undertrykkelsen som samfunnet på The Running Man utsettes for, mens Cera skal spille en opprører som prøver å hjelpe Glen Powells karakter.

Cera og Wright jobbet sist sammen i Scott Pilgrim vs. The World fra 2010, en kultklassiker som viste parets styrke for mange år siden. Glen Powell er selvfølgelig stjernen i showet her, ettersom han skal spille Ben Richards, mannen som går inn i The Running Man -spillet for å skaffe penger til sin syke datter.