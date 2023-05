Det blir ingen oppfølger til Twins

HQ

Ivan Reitmans lenge planlagte oppfølger til komedieklassikeren Twins fra 1988 ser ut til å være død i vannet, og Triplets, som filmen skulle hete, er skrinlagt. Arnold Schwarzenegger avslørte dette i et intervju med The Hollywood Reporter der han også pekte fingeren mot den avdøde regissørens sønn, Jason Reitman, som tilsynelatende nå har skylden for at Triplets aldri vil skje.

Litt trist, spesielt siden både Arnold Schwarzenegger og Danny Devito var begeistret for prosjektet, som også var planlagt å inkludere Eddie Murphy som det nye og tredje medlemmet av duoen. Tilsynelatende, etter farens død, stoppet Jason prosjektet av den enkle grunn at han personlig aldri fant ideen om en oppfølger til Twins levedyktig.

"Jason Reitman f---ed det opp, han stoppet bokstavelig talt prosjektet da faren hans døde.

Faren hans ville virkelig gjøre det. Jeg ønsket å gjøre det veldig dårlig. Danny DeVito ønsket å gjøre det veldig dårlig. Vi hadde finansieringen. Da faren hans gikk bort, sa Jason: "Jeg har aldri likt ideen" og la den på is."

I stedet har Schwarzenegger og DeVito jobbet med et eget prosjekt sammen, som vi håper å få vite mer om senere i år. Dette er ikke første gang en Schwarzenegger-oppfølger har blitt skrinlagt, i likhet med Conan the Barbarian-oppfølgeren, som har vært i limbo de siste ti årene. En oppfølger til Twins med Eddie Murphy kunne vært gøy, eller hva synes du?