Det blir mann mot søppelkasse når Farage går i kamp mot grev Binface

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I dag, den 13. august, skal velgerne avgi sine stemmer i det som kanskje er et av de mest unødvendige suppleringsvalgene i historien. Etter flere ukers krav om etterforskning av en donasjon på 5 millioner pund som Farage mottok fra en kryptomilliardær, trakk Reform UK-lederen seg plutselig fra sin stilling som parlamentsmedlem for Clacton, for deretter umiddelbart å stille til gjenvalg i det kommende suppleringsvalget som ble utløst av hans avgang.

De øvrige store partiene i Storbritannia betraktet dette trekket som et politisk stunt og bestemte seg for ikke å stille mot Farage. Dette betyr ikke at han stiller uten motkandidater. Tvert imot, som Reuters opplyser, har suppleringsvalget resultert i den lengste stemmeseddelen i britisk politisk historie. Mer enn 30 personer stiller mot Farage, blant annet komikere og uavhengige politikere. Men hvis det er én som skiller seg ut i opposisjonskampen, er det Count Binface.

Count Binface, skapt av komikeren Jonathan Harvey, hevder å komme fra verdensrommet, og har tidligere stilt opp mot flere politikere – ofte bare for å få en fotomulighet ved siden av vinneren av et parlamentsmandat, og dermed vise kontrasten mellom en seriøs politiker og hans eksentriske karakter.

Det er uvanlig at en spøk-kandidat er den ledende opposisjonskandidaten, men selv om Binface ikke har som mål å vinne, håper han å vise hvor stor en farse suppleringsvalget i Clacton er.