Det blir stadig vanligere å si fra seg amerikansk statsborgerskap, og det blir vanskeligere å få det behandlet raskt

Å si fra seg det amerikanske statsborgerskapet blir etter hvert like vanlig som det blir mer komplisert, skriver The Guardian (via ElDiario). Det som en gang var den amerikanske drømmen for noen, er nå noe de ikke ønsker å være en del av, selv om det blir stadig vanskeligere å gjennomføre.

Ventelistene på enkelte konsulater i Europa, Canada eller Australia kan nå ta fra seks måneder til mer enn ett år, og ifølge rapporten har antallet avskjedssøknader økt fra hundrevis (tidlig på 2000-tallet) til tusenvis (siden 2014).

Som motivasjon for en slik beslutning peker artikkelen på både politiske og praktiske årsaker. Mange av de intervjuede nevner Trump, frykt for autoritære regimer, USAs utenrikspolitikk og tvil om demokratisk maktoverføring, mens andre peker på beskatning, bankproblemer i utlandet, bekymringer knyttet til militær registrering og byrden av statsborgerskapsbaserte skatteregler. Et norsk intervjuobjekt sa

"Jeg vil ikke være borger i et diktatur. Jeg tror mange tror at den virkelige testen for det amerikanske systemet vil komme ved neste presidentvalg, og jeg tror de tar feil."

Uansett kan det å gi avkall på statsborgerskap ofte være følelsesmessig tungt og økonomisk risikabelt. Folk i undersøkelsen beskriver det som en slags skilsmisse fra USA, og føler alt fra lettelse til anger eller eksistensiell tvil, selv om de fleste ikke savner selve statsborgerskapet i etterkant. Til slutt kan prosessen medføre betydelige juridiske kostnader, problemer med oppgaver, offentlig oppføring eller angst for en potensiell gjeninnreise til USA.