Det blir uhyggelig i Asphalt når Cthulhu tar over i Halloween-oppdateringen

På Barcelona Game Fest i år tok vi en prat med Gameloft. Sist vi snakket med dem var i sommer, men siden den gang har det skjedd mye spennende nytt med Asphalt, blant annet et samarbeid med vtuber-byrået hololive, og et spesielt arrangement til Halloween, som tilfeldigvis er i dag.

"Vi lager litt Lovecraftiansk skrekk i år, så forvent litt Cthulhu, forvent litt mystikk, forvent litt mørke omgivelser og en spesiell ny spillmodus som kommer til å lanseres med noen spesielle mekanikker", sier markedsdirektør Arnaud Benefice. "Du kan bli usynlig, du kan sprenge bilene rundt deg, det er vår tolkning av skrekk, skrekkracing, det er vår nye greie."

Oppdateringene stopper ikke bare med Halloween, og Asphalt-spillere kan forvente flere store begivenheter for å runde av året. "Og så på slutten av året, selvfølgelig til Black Friday, kommer vi til å ha en feiring, mange kule tilbud i spillet, og på slutten av året til jul kommer vi med en ny oppdatering", sier Benefice, og forklarer at oppdateringen foregår i India. "Vi kommer til å besøke det meste av landsbygda i India, så alle de naturlige severdighetene og alle miljøene, som for å være ærlig, i India er det som 500 forskjellige typer kule miljøer, så vi har mye materiale å jobbe med."

Sjekk ut hele intervjuet vårt for enda flere detaljer fra Gameloft nedenfor: