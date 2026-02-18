Det brasilianske fotballforbundet støtter Vinícius: "Din beslutning er et eksempel på mot og verdighet"

HQ

Den siste hendelsen i Benfica-Real Madrid-kampen har til og med krysset Atlanterhavet, og det brasilianske fotballforbundet har kommet med en uttalelse til støtte for Vinícius jr. som angivelig skal ha blitt utsatt for rasistiske fornærmelser fra en argentinsk spiller, Gianluca Prestianni, i en Champions League-kamp etter at Vinícius scoret vinnermålet.

Vinícius sa til dommeren at Prestianni hadde kalt ham "ape", og dommeren stoppet kampen i ti minutter. Noen Real Madrid-spillere i nærheten av Prestianni, inkludert Kylian Mbappé, hevder også å ha hørt fornærmelsene, men spilleren sier at den brasilianske spilleren hørte ham feil, og klubben hans støtter ham, og viser til og med det de kaller bevis på at andre spillere ikke kan ha hørt ham.

Mens UEFA for øyeblikket gjennomgår dommerrapportene, og Benficas manager José Mourinho forsøker å være "uavhengig", tok Confederação Brasileira de Futebol umiddelbart Vinícius' parti og sa at "CBF står i solidaritet med Vinícius Júnior, som ble utsatt for nok en rasistisk handling denne tirsdagen, etter å ha scoret for Real Madrid mot Benfica i Lisboa."

"Rasisme er en forbrytelse. Det er uakseptabelt. Det kan ikke eksistere i fotball eller noe annet sted. Vini, du er ikke alene. Din beslutning om å aktivere protokollen er et eksempel på mot og verdighet. Vi er stolte av deg", la det brasilianske forbundet til.

"Vi vil stå fast i kampen mot alle former for diskriminering. Vi står ved din side. Alltid."