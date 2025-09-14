Det brasilianske musikkikonet Hermeto Pascoal dør 89 år gammel Den banebrytende komponisten, kjent for sine oppfinnsomme klanger og eklektiske opptredener, går bort omgitt av sine nærmeste.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Brasil har mistet en av sine mest fantasifulle musikalske stemmer med Hermeto Pascoals bortgang, kjent under kallenavnet "Trollmannen". Pascoal var kjent for å forvandle hverdagslyder til musikk, og han trollbandt publikum over hele verden med sine oppfinnsomme komposisjoner og beherskelse av flere instrumenter. Han samarbeidet med jazzlegender og eksperimenterte med uvanlige gjenstander som instrumenter, og han utvisket stadig grensene mellom sjangrene. Han ble født i nordøst-Brasil, og fra en beskjeden start satte han et globalt preg på musikken og inspirerte generasjoner av utøvere med sin fryktløse kreativitet. Hvis du vil vite mer om ham, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Gå inn! Rio de Janeiro, Brasil, 8. juni 2019. Multiinstrumentalisten Hermeto Pascoal under sin opptreden på Rio Montreux Jazz Festival på Pier Mauá i Rio de Janeiro. // Shutterstock