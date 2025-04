Det britiske indieforlaget The CoLab ønsker å motvirke negative trender i spillbransjen

HQ

Et helt nytt britisk basert indieforlag har nettopp blitt lansert. Selskapet, som er kjent som The CoLab, består av bransjeveteraner og ønsker å forkynne positivitet og motvirke noen av de negative trendene som vi ser påvirker videospillverdenen til dags dato.

Selskapet ledes av grunnlegger og administrerende direktør Darren Newnham (tidligere Disney Interactive og esportslaget Fnatic), produksjonssjef Mark Faulker ( Jagex, Bossa Games og T-Mobile), og kreativ direktør John Lewis (Codemasters og Criterion). The CoLab har som mål å fremme kvalitet fremfor kvantitet, og med dette i tankene har selskapets tre første representerte spill blitt annonsert.

I fremtiden kan vi forvente at The CoLab vil utgi Campfire (navnet er ikke endelig), DeadWire og Counter Clash. Dette vil bare være en håndfull av hva selskapet representerer, ettersom vi også blir fortalt at The CoLab har flere titler planlagt for resten av 2025 og til og med 2026 også.

I forbindelse med lanseringen av The CoLab uttalte Newnham: "Det er på tide med et opprør! Vi står for samarbeid og samhandling i en bransje som sårt trenger det. Den siste tidens trender, som masseoppsigelser drevet av "grådighetsflasjon", har understreket behovet for et paradigmeskifte. Utgivere prioriterer ofte aksjonærverdier fremfor spillernes behov, noe som fører til en syklus av uferdige spill som lanseres til overpris, mens utviklere har opplevd utfordringer som avbestillinger, ulønnet arbeid og til og med tap av immaterielle rettigheter.

"CoLabs mål er å bidra til å skape endring med en motrevolusjon i visjonen. Vi forener innovative spillskapere, deler ressurser og gir utviklere mulighet til å trives i et svært konkurranseutsatt marked. Målet vårt er å gjøre alle utviklere som blir med i The CoLab til en integrert del av kollektivet vårt, og skape et støttende miljø som fremmer langsiktige relasjoner og givende avkastning."

Du kan gå til The CoLabs nettsted for å lære mer om utgiveren og resten av debutstaben.