Det britiske innenriksdepartementet har utstedt sitt eget offisielle pass til Paddington Bear

Det som utvilsomt vil bli den beste filmen i 2024, kommer først på kino i Storbritannia neste måned, da Paddington in Peru har premiere 8. november. I forbindelse med den filmen har den britiske regjeringen av alle steder levert en herlig spøk: Home Office har gått sammen med StudioCanal om å lage et offisielt pass til Paddington Bear, som markerer at den peruanske flyktningen er britisk statsborger.

Som RadioTimes har skrevet om, avslørte produsent Rob Silva at de under produksjonen skrev til Home Office for å få en kopi av passet Paddington skulle bruke i filmen, noe som ble akseptert og laget med en smule humor og sjarm.

"Vi skrev til innenriksdepartementet og spurte om vi kunne få en kopi, og de ga faktisk Paddington et offisielt pass - det finnes bare ett av disse. Man skulle ikke tro at innenriksdepartementet hadde sans for humor, men under offisielle observasjoner har de bare oppført ham som Bear."

Siden Paddington er en CGI-skapning i filmen, var det selvsagt aldri behov for passet, og stemmeskuespilleren Ben Whishaw så det heller aldri selv, ettersom han tilbrakte produksjonen innelåst i et studio adskilt fra de fysiske skuespillerne.

Whishaw uttalte "Jeg skulle gjerne ha reist til Peru og Colombia, men det fikk jeg ikke. Jeg var bare i en kjeller i Soho hele tiden."

Hvis du ikke allerede har sett en trailer, kan du se det siste glimtet av Paddington in Peru nedenfor.

