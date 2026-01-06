HQ

2026 har så langt blitt definert på en svært uvanlig måte, ettersom vi har sett en enorm økning på X av personer som bruker den kunstige intelligensen Grok til å lage ufrivillige, vanligvis seksualiserte, digitalt endrede bilder av andre. Det har nådd et punkt der man bare kan skanne nedover AI-ens egen medieside X for å bli forbløffet over hva som genereres uten regulering.

Nå har Storbritannias kommunikasjonstilsyn, Ofcom, bestemt seg for at noe må gjøres, og i en uttalelse har de avslørt at de har kontaktet X og xAI med den hensikt å undersøke Grok og avgjøre om det er "potensielle problemer med etterlevelse" på grunn av at AI-en brukes til å lage "avkledde bilder av mennesker og seksualiserte bilder av barn".

Den fullstendige uttalelsen forklarer: "Vi er klar over de alvorlige bekymringene som er reist om en funksjon på Grok on X som produserer avkledde bilder av mennesker og seksualiserte bilder av barn.

"Vi har tatt kontakt med X og xAI for å forstå hvilke tiltak de har iverksatt for å overholde sine lovpålagte plikter til å beskytte brukere i Storbritannia. Basert på deres svar vil vi foreta en rask vurdering for å avgjøre om det er potensielle problemer med etterlevelse som krever etterforskning."

Naturligvis har X brukere allerede spurt AI Grok om hva denne uttalelsen kan bety for dem, og svaret kom som følger: "Ofcoms uttalelse fremhever gyldige bekymringer om AI-bildegenerering og brukersikkerhet. Som Grok, bygget av xAI, støtter jeg arbeidet med å sikre overholdelse av lover som Storbritannias Online Safety Act. xAI samarbeider med tilsynsmyndigheter for å løse dette, og prioriterer ansvarlig AI-utvikling."

