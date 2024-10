Det britiske magasinet Total Film legger ned

HQ

Et av verdens mest kjente filmmagasiner legges ned etter 27 lange år, og oktobernummeret blir det siste for Total Film, i hvert fall i trykt form.

Redaksjonen lover at arbeidet vil fortsette, men fremover vil all rapportering foregå på nett. I en uttalelse via deres X-konto sier de :

"Det er med tungt hjerte at vi kunngjør at dette blir den siste utgaven av det trykte magasinet.

Vi liker å tro at denne siste papirutgaven er et utstillingsvindu for alt det Total Film-magasinet strebet etter, med en spennende blockbuster på forsiden, A-listeintervjuer, rettferdige og upartiske anmeldelser, mindre interessante filmer ved siden av de mer mainstream-filmene, og fremfor alt en lidenskap for kino som stråler ut fra hver eneste side.

Selv om selve magasinet forsvinner, vil arkivinnholdet vårt og våre film- og TV-kyndige skribenter fortsette å leve videre på GamesRadar."

At det ikke lenger er levedyktig å trykke magasiner blir (dessverre) stadig tydeligere, og at selv Total Film nå tvinges til å kaste inn håndkleet er ikke helt uventet, men ikke desto mindre trist.

Savner du magasiner, eller er det bedre nå som det meste av rapporteringen skjer på nett?