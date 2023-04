Det britiske spillmarkedet stabiliserte seg i 2022, etter år med stor vekst

HQ

Det britiske videospillmarkedet holder seg sterkt ettersom pandemiske ettervirkninger utjevner industriens ytelse.

Markedet faller litt i verdi fra 2021 når landet tilpasser seg livet, og er verdsatt til 7,05 milliarder pund, opp 17 % fra verdsettelsen før pandemien (2019), ifølge UKIEs Consumer Market Valuation-rapport.

UKIE CEO Dr. Jo Twist OBE sa: "Vi er glade for å se at det britiske videospillforbrukermarkedet har opprettholdt sin vekstbane og forblir i tråd med hvor vi forventet at det skulle være i 2019.

"Selv om vi kanskje har sett en naturlig utflating etter økte utgifter under lockdown-årene, er det klart at appetitten for spill og spillkultur i Storbritannia fortsatt er sterk."

Av denne totale verdien økte mobil programvare 11% til 1, 43 milliarder pund, mens salget av digitale konsoller falt 4, 7% til 1, 98 milliarder pund, men den totale verdien av programvare i markedet økte 0, 4% til 4, 57 milliarder pund.

Til tross for at den ikke er i nærheten av verdien før pandemien på 9.93 millioner pund, spretter Storbritannias videospillhendelsessektor tilbake. På grunn av kontinuerlige arrangementer som Insomnia og engangskonkurranser som Pokémon World Championship (holdt i London), har arrangementsinntektene mer enn tredoblet seg sammenlignet med 2021, til £4.35 millioner.

For første gang har data vist hvor stor andel av Storbritannias utgifter som er på britiskproduserte spilltitler, takket være data fra UKIE og GfK. Av totalt 4,57 milliarder pund brukt, er 16 % på britiskproduserte spill, inkludert hits som TT Games' Lego Star Wars: The Skywalker Saga, som var en av 2023 ERA Yearbooks beste titler.

I tillegg var det det mest suksessrike året hittil for videospill-IP-baserte filmer på det britiske billettkontoret, med sektorens verdi som økte 66% fra £ 33 millioner i 2019 til £ 54.8 millioner i 2022.

Harriet Finney, BFIs viseadministrerende direktør og administrerende direktør for Corporate &; Industry Affairs, sa: "Utviklingsutgifter på å skape nye videospill svinger fra år til år, påvirket av når arbeidet starter på større videospillprosjekter.

"Den fortsatte styrken til den britiske videospillsektoren viser imidlertid hvordan den bidrar kreativt til de kreative næringene, samt arbeidsplasser og ekstra inntekter til den britiske økonomien."