Det brygger opp til bråk i første titt på House of Guinness

Steven Knight har blitt en veldig, veldig travel mann. En gang mest kjent for å være skaperen av Peaky Blinders, har forfatteren siden forgrenet seg for å levere en masse andre lovende prosjekter, det være seg Taboo, Spencer, All the Light We Cannot See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows, og til og med den neste James Bond-filmen.

Men det er ikke alt, for Knight har en ny serie på trappene. Dette prosjektet, kjent som House of Guinness, føles så Knight-aktig som det kan bli, ettersom det er et periodedrama som utspiller seg i Irland på 1700-tallet og følger hvordan Guinness-familien håndterte en rekke turbulente hendelser på veien mot å etablere seg som et bryggeridynasti.

Synopsisen forklarer kort: "Dublin, 1868. Guinness-familiens patriark er død, og hans fire barn - som alle har mørke hemmeligheter å skjule - holder bryggeriets skjebne i sine hender."

House of Guinness er nesten her. Serien har premiere så snart som 25. september på Netflix, og nå som det nærmer seg med stormskritt, kan du se traileren for serien nedenfor.