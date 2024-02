Det brygger opp til storm i traileren til Twisters.

HQ

Hva er vel mer spennende enn en tornado? To tornadoer, selvfølgelig, og det er akkurat det den første traileren til Twisters byr på, oppfølgeren til den snart 30 år gamle filmen med Bill Paxton, Helen Hunt og Philip Seymour Hoffman i hovedrollene. Synopsis finner du nedenfor sammen med traileren. Filmen får premiere 19. juli 2024.

Daisy Edgar-Jones spiller Kate Cooper, en tidligere stormjeger som hjemsøkes av et ødeleggende møte med en tornado i collegeårene, og som nå studerer stormmønstre på skjermer i New York City. Hun blir lokket tilbake til de åpne slettene av vennen Javi (Golden Globe-nominerte Anthony Ramos, In the Heights) for å teste et banebrytende nytt sporingssystem. Der støter hun på Tyler Owens (Glen Powell), den sjarmerende og hensynsløse superstjernen på sosiale medier som lever av å legge ut sine stormjagende eventyr sammen med sitt heftige mannskap - jo farligere, jo bedre.

I takt med at stormsesongen intensiveres, slippes skremmende fenomener vi aldri har sett før løs, og Kate, Tyler og de konkurrerende teamene deres havner midt i veien for flere stormsystemer som møtes over det sentrale Oklahoma i kampen for livet.

Gleder du deg til Twisters?