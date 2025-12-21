Det danske postvesenet leverer sine siste brev til jul, og avslutter dermed en 400 år lang tradisjon

HQ

Danmarks nasjonale postvesen slutter å levere brev til jul, og dermed er det slutt på mer enn 400 år med brevutdeling i landet.

PostNord, det statseide selskapet som ble dannet etter en sammenslåing av det danske og svenske postvesenet, leverer sitt siste brev den 30. desember, med henvisning til den "økende digitaliseringen" av det danske samfunnet og et dramatisk fall i etterspørselen etter fysisk post.

Ifølge selskapet har brevvolumene sunket med mer enn 90 % de siste 25 årene, ettersom danskene nesten utelukkende benytter seg av digital kommunikasjon. Som en del av endringen vil PostNord kutte 1500 stillinger, fjerne rundt 1500 røde postkasser og fokusere fullt og helt på pakkeleveranser, drevet av netthandel.

Et av verdens mest digitaliserte land

Danmark er et av de mest digitaliserte landene i verden, og offisiell kommunikasjon sendes nå nesten utelukkende gjennom statens digitale postsystem, som er knyttet til den digitale ID-en MitID. Bare et lite mindretall av innbyggerne har valgt å fortsette å motta fysisk post.

Brevleveringen vil ikke forsvinne helt. Det private selskapet Dao vil utvide sine tjenester fra januar for å overholde dansk lov som krever at innbyggerne fortsatt skal ha mulighet til å sende brev, selv om kundene må bruke Dao-butikker eller betale ekstra for hjemmehenting.

Selv om myndighetene sier at endringen ikke vil utgjøre noen stor praktisk forskjell, er dette selvfølgelig et svært symbolsk øyeblikk. Det danske postvesenet har levert brev siden 1624, og de siste leveransene markerer slutten på en epoke, en epoke som noen mener har mer sentimental betydning enn et praktisk tap.