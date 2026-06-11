«Historiens dummeste basketballag»: Slik kastet Spurs bort en ledelse på 29 poeng og lot Knicks gjennomføre det største comebacket

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New York Knicks er én seier unna sitt første NBA-mesterskap siden 1973, etter at de klarte et utrolig comeback fra 29 poengs underlag. San Antonio Spurs og Victor Wembanyama ledet 41-22 i første kvartal og deretter 76-49 ved halvtid, men klarte likevel ikke å holde på ledelsen, og Knicks kom tilbake og vant kampen 107-106 (første hjemmeseier etter fire kamper) og står nå med 3-1 i finalen.

Dette gjør det til det største comebacket i NBA-finalenes historie, fem poeng mer enn kampen mellom Boston Celtics og Los Angeles Lakers i 2008, der Celtics hentet inn 24 poeng.

Spurs mistet ledelsen i tredje kvartal, der de bare scoret 14 poeng. Knicks tok sin første ledelse i kampen, 105-104, med 1:22 minutter igjen å spille. Mange eksperter peker nå på ett bestemt øyeblikk, da De'Aaron Fox prøvde å skyte i stedet for å holde ballen de siste sekundene, bommet og ga Knicks en ballbesittelse som til slutt ble omgjort til to vinnende poeng av OG Anunoby.

Charles Barkley, tidligere spiller for Philadelphia, Phoenix og Houston og TV-ekspert, beskrev det som «det dummeste basketballaget i sivilisasjonens historie» på ESPN. «Det var en av de mest misforvaltede, dumme basketballkampene. De hadde en ledelse på 25 poeng og tok åtte strake trepoengere. San Antonio Spurs hjalp New York Knicks med å vinne denne kampen ved å gjøre noen av de dummeste tingene jeg noensinne har sett på en basketballbane.»

Lignende uttrykk som de Chris Walker brukte på CBS. «Jeg liker ikke å bruke det ordet, men det var den dummeste treningen jeg noensinne har sett fra en trener. Det finnes ingen unnskyldninger for dette», med henvisning til den 40 år gamle hovedtreneren Mitchell Chase Johnson i sin første sesong.

I historien har det bare vært én gang hvor et lag som lå under 3-1 i finalen endte opp med å vinne mesterskapet ved å vinne tre kamper på rad: Cleveland Cavaliers, ledet av LeBron James, mot Golden State Warriors. Kan San Antonio Spurs og Victor Wembanyama kompensere for dagens ydmykelse med tre feilfrie kamper?