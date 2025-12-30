Det endelige slaget mot Vecna nærmer seg i traileren til Stranger Things' finale

HQ

Selv om Netflix' strategi med å dele opp TV-sesonger i flere omganger kanskje ikke alltid faller i god jord hos fansen, gir det strømmetjenesten mange muligheter til å skape hype via trailere. Det er én episode igjen av Stranger Things, men den er i utgangspunktet like lang som en film, og vi forventer at følelsene vil gå høyt og lavt hele veien.

Traileren starter med at Hopper forteller Eleven at han trenger henne til å slåss en siste gang. Vecna, eller Henry om du er hans kompis, er i ferd med å rive Hawkins i filler, og sannsynligvis hele verden med det, men det er opp til vår rollebesetning av barn i tjueårene å håndtere ham.

Vi får en titt på noen apokalyptiske krefter fra Vecna, og et bilde av Dustin som ser ut som om han nettopp har mistet enda en kjær venn. Vær så snill, ikke Steve... Ellers er det vanskelig å få mye ut av denne traileren når det gjelder spoilere. Det kommer til å bli en stor kamp, i bunn og grunn. Sjekk den ut nedenfor: