Det ene mirakelet som kan redde Sverige i VM 2026 etter det siste nederlaget mot Kosovo

Sveriges landslag fortsatte å grave sin egen grav på mandag: De trengte en seier mot Kosovo for å holde seg i live i VM-kvalifiseringen, men tapte nok en gang for det østeuropeiske landet, til tross for at det skilte 60 plasser på FIFA-rankingen (Sverige er 32, Kosovo er 91).

Sverige ligger fortsatt nederst i gruppe B, med kun ett poeng, som ble tatt i 2-2-kampen mot Slovenia i september. I mellomtiden spilte Slovenia uavgjort 0-0 mot gruppeleder Sveits, og dermed er gruppe B slik :

Gruppe B



Sveits: 10 poeng, +9 GD

Kosovo: 7 poeng, -1 GD

Slovenia: 3 poeng -3 GD

Sverige: 1 poeng, -5 GD



Kun Sveits eller Kosovo kan ta førsteplassen og få direktekvalifisering til VM, mens nummer to går til play-off; nummer tre og fire er eliminert. Dermed er Blågult, laget med noen av Eliteseriens beste (eller dyreste) spisser, Alexander Isak og Viktor Gyökeres, ute av VM med mindre de vinner sine to siste gruppespillkamper i november, og håper at Kosovo taper begge sine kamper.

Med bare ett poeng kan de bare håpe på å bli nummer to i gruppen og nå sluttspillet. Men selv om de klarer å vinne alle kampene, og Kosovo taper begge kampene sine, vil de spille uavgjort med Kosovo... men de vil fortsatt måtte forbedre målforskjellen (for øyeblikket -5 for Sverige, -1 for Kosovo).

Kvalifiseringsplassene til Nations League, mirakelet som Sverige regner med

Sveriges eneste håp, ifølge Sweden Herald, er å få en playoff-plass ved å ta en av de fire plassene som er tilgjengelige for de fire best rangerte gruppevinnerne fra UEFA Nations League 2024-25 som ender utenfor topp to i sin VM-kvalifiseringsgruppe innen november neste år.

Sverige ligger for øyeblikket på tiendeplass på denne listen, men det høres svært sannsynlig ut at andre land på listen, som Norge, England, Frankrike, Spania, Portugal, Tsjekkia og muligens Tyskland etter 1-0-seieren over Nord-Irland på mandag, kommer til å ende blant de to beste i sine grupper. Det vil åpne for at Wales, Romania og Sverige kan få en playoff-plass til VM selv om de ender utenfor topp 2 i sin gruppe.