Det eneste (og fjerne) scenarioet der Carlos Alcaraz ikke kvalifiserer seg til semifinalen i ATP-finalen

Carlos Alcaraz' andre seier i ATP Finals-runden i går betyr at han nærmer seg semifinalekvalifisering for andre gang i karrieren (han gikk glipp av 2022 på grunn av skade og ble slått ut i gruppespillet i 2024; i 2023 tapte han for den senere vinneren Djokovic i semifinalen).

Seieren til Lorenzo Musetti over Alex de Miñaur senere på kvelden betydde at alle de fire spillerne fra gruppen fortsatt har matematiske muligheter til å kvalifisere seg, selv om Alcaraz, som er den eneste som har vunnet de to første, er i den beste posisjonen til å gjøre det.

ATP har faktisk regnet ut alle mulige kvalifiseringsscenarioer for Jimmy Connors-gruppen, og Alcaraz ville blitt eliminert i bare ett scenario. Alle involverer selvfølgelig tap mot Lorenzo Musetti på torsdag, men bare hvis det er med to sett (uten at Alcaraz vinner et sett).

Hvis Lorenzo Musetti slår Carlos Alcaraz, uansett poengsum, men Alex de Miñaur slår Taylor Fritz, vil Musetti vinne gruppen og Alcaraz vil fortsatt kvalifisere seg som nummer to. Den eneste faren for Alcaraz kommer hvis Taylor Fritz slår De Muñaur OG Musetti slår Alcaraz i to sett.

Selv i tilfelle Musetti slår Alcaraz, hvis Alcaraz klarer å vinne et sett, vil han fortsatt kvalifisere seg, uavhengig av resultatet fra Fritz/De Miñaur-kampen. Faktisk vil Alcaraz fortsatt kvalifisere seg som gruppevinner med et nederlag i tre sett mot Musetti hvis Fritz slår De Miñaur i tre sett.

Med andre ord, i det øyeblikket Alcaraz vinner et sett mot Musetti, vil han vite at han er kvalifisert for semifinalen, uansett hva som skjer videre. Alcaraz vil imidlertid gå for seier, ettersom en seier i morgen vil bety at han avslutter året som nummer 1 i verden, selv om Sinner ender opp med å vinne konkurransen...

Kamptider for ATP Finals torsdag 13. november:



Taylor Fritz mot Alex de Miñaur: 14:00 CET



Carlos Alcaraz mot Lorenzo Musetti: 20:30 CET



Dette er rekkefølgen på kampene i Jimmy Connors-gruppen i ATP Finals i morgen. Tror du Alcaraz ender opp med å bli kåret til årets verdensetter?