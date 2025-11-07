Det engelske fotballforbundet anklager Crystal Palace for et banner som viser Marinakis med en pistol i hånden

HQ

Det engelske fotballforbundet har anmeldt Crystal Palace for dårlig oppførsel etter at et banner fra klubbens fans viste den greske forretningsmannen Evangelos Marinakis med en pistol rettet mot en av sine egne spillere. FA nevnte ikke banneret, men har siktet klubben sør i London for "ikke å ha sørget for at supporterne ikke oppførte seg på en upassende, støtende, fornærmende eller provoserende måte".

Banneret, som ble vist i august under en Premier League-kamp som endte 1-1, viste Nottingham Forest-eier Evangelos Marinakis som holdt en pistol mot hodet til spilleren Morgan Gibbs-White, med en snakkeboble som sa at "Mr Marinakis er ikke involvert i utpressing, kampfiksing, narkotikahandel eller korrupsjon", som en hån mot de mange kontroversene som har fulgt den greske forretningsmannen.

Midtbanespilleren Gibbs-White var nær ved å forlate Forest på slutten av forrige sesong, men endte opp med å signere en ny kontrakt og holdt en pressekonferanse sammen med Marinakis, et øyeblikk som ble hånet av Crystal Palace-fansen, med et banner som brøt FAs strenge regler om ærekrenkende, politiske og støtende slagord.

Marinakis har aldri blitt dømt for noen av disse anklagene, men skyggen av mistanke har fulgt ham i over et tiår. I år har han vært innblandet i drapet på en politibetjent som involverte over 140 Olympiakos-fans, og Marinakis er anklaget for å ha støttet og finansiert ultrasgruppene og oppfordret til vold.