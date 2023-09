Det er bekreftet at alle iPhone 15-modeller har støtte for displayport

HQ

En ting som merkelig nok ikke ble nevnt på Apples event i går, var at alle nye iPhone 15-modeller støtter displayport med 4K og HDR, uten at man trenger å kjøpe en ekstra kontakt eller adapter. Noe som tidligere var nødvendig hvis du ønsket å få videospeiling fra lightning-porten på eldre modeller. Så hvis du vil koble en ekstern skjerm til iPhone 15, vil du kunne gjøre det, men dessverre er det foreløpig bare for speiling, og det vil ikke være mulig å bruke den som en ekstra, utvidet skjerm. La oss håpe at støtte for dette kommer i fremtiden via en programvareoppdatering, det hadde vært kult.

Er dette en funksjon du kunne tenke deg å bruke i den nye iPhone?