Det er bekreftet at kapittel 6 av « Poppy Playtime er under utvikling, med nye historier og karakterer som utspiller seg i den skremmende leketøysfabrikken

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I årevis har « Poppy Playtime vært et ekte fenomen blant skrekkfans, både på PC og senere på konsoller, og millioner av modige sjeler har våget seg inn i Playtime Co.-fabrikken for å avdekke dens hemmeligheter, samtidig som de har flyktet fra de uhyggelige monstrene som bor der, som Huggy Wuggy, Mommy Loonglegs, Catnap og andre. Med utgivelsen av « Poppy Playtime Chapter Five: Broken Things virket det som om spillets historie og handling var fullført og pent avsluttet, men kanskje var dette bare et røykteppe som skjulte sannheten...

Det har blitt oppdaget at Austin James’ LinkedIn-profil – kreativ leder og konseptkunstner hos Mob Entertainment – oppga hans rolle som konseptkunstner for « Poppy Playtime kapittel 5 og 6, og nevnte spesifikt karakter- og leketøydesign for disse delene av den episodiske serien.

James er ikke akkurat en frilanser på en midlertidig kontrakt, men snarere selskapets nåværende kreative leder, så det er rimelig å anta at informasjonen er korrekt. Ytterligere bevis på dette er at LinkedIn-profilen hans siden har blitt raskt redigert og ikke lenger inneholder noen omtale av kapittel 5 og 6.

Naturligvis foreligger det foreløpig ingen ytterligere offisiell informasjon om fortsettelsen av « Poppy Playtime, men gitt arbeidstempoet på de tidligere kapitlene, ville det ikke være noen overraskelse om vi fikk se en slags teaser før utgangen av 2026.

Er du klar til å fordype deg enda mer i verdenen til « Poppy Playtime?