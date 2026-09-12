Det er bekreftet at «The Inbetweeners» kommer tilbake med de fire opprinnelige hovedrolleinnehaverne

Det har den siste tiden gått mange rykter og rapporter om at «The Inbetweeners» snart skulle gjøre comeback. Komedieserien ble opprinnelig en stor suksess i Storbritannia på slutten av 2000-tallet, etter tre suksessrike TV-sesonger. Faktisk gikk det så bra at serien snart ble til en fullverdig kinofilm, noe som til slutt førte til en oppfølgerfilm, som fikk en middels mottakelse.

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Siden den andre filmen har «The Inbetweeners» forsvunnet i glemselen, og det er nå rundt 12 år siden vi sist så gjengen begir seg ut på latterlige eventyr. Denne ventetiden er snart over.

Netflix har avslørt at produksjonen av «The Inbetweeners 3» har startet. Det blir en film som bygger videre på det som har skjedd tidligere, bortsett fra at rollebesetningen nå er mye eldre og godt inne i voksenlivet.

Selv om det foreløpig ikke foreligger noen informasjon om premieredato eller tidsramme, vet vi i det minste at prosjektet vil gjenforene kjernebesetningen bestående av Simon Birds Will McKenzie, James Buckleys Jay Cartwright, Blake Harrisons Neil Sutherland og Joe Thomas’ Simon Cooper, og mange lurer nok nå på om de øvrige birolleskuespillerne vil være med. Netflix har ennå ikke bekreftet noe på dette området, men det ville for eksempel neppe være «The Inbetweeners» uten Greg Davies’ Phil Gilbert.

Gleder du deg til at «The Inbetweeners» kommer tilbake?