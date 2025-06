Det er bekreftet: Ubisoft vil ikke ha et eget sommerevent i år

HQ

Det har vært en tradisjon i flere tiår at Ubisoft har sitt eget arrangement i forbindelse med E3-messen og i dag i forbindelse med perioden vi kaller ikke-E3. Men Ubisoft har for tiden en tilsynelatende tom utgivelsesliste og har hatt store problemer med lavt salg, noe som har ført til kostnadskutt.

Nå melder Game File-journalist Stephen Totilo via Bluesky at han har fått bekreftet at Ubisoft rett og slett står over i år. Vi vet allerede at de ikke kommer til å delta på Summer Game Fest, men de kommer likevel til å vise noe på IGN Live og PC Gaming Show denne helgen.

Trist nyhet, men Ubisoft antas å være i ferd med å avsløre nyinnspillingen av det første Splinter Cell, og det ville sikkert være litt av en lettelse for fansen.