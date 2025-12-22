Det er den tiden på året igjen: Colin Jost og Michael Che utveksler vitser på SNL

HQ

Som brite må jeg si at jeg ikke synes SNL er så veldig morsomt. Det er en og annen sketsj her og der, men jeg kan ikke påstå at jeg ser på hver uke. Noe jeg imidlertid alltid vil se, er det årlige vitsebyttet mellom komikerne Michael Che og Colin Jost. Disse to spøker med hverandre for å lese opp vitser som får dem til å se avskyelige ut foran millioner av amerikanere.

I år skrev ikke Jost noe, da han tilsynelatende ble informert om at de ikke skulle gjøre et vitsebytte i år. Che slapp derfor å lese noe, mens Jost ble fremstilt som rasist, kvinnefiendtlig og et offer for overgrep i et juleøyeblikk som varer i omtrent to minutter.

De siste årene har Che også tillatt seg å fnise litt på bekostning av Josts virkelige kone Scarlett Johansson. Men det er alltid tatt for moro skyld, selv om det Jost leser opp, er utrolig underlig. Sjekk ut årets vitsbytte nedenfor :

Dette er en annonse: