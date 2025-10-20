"Det er derfor alle hater deg": Vinícius jr. spiller hovedrollen i nok en kontroversiell Real Madrid-seier

HQ

Real Madrid beholder ledelsen i LaLiga i uken før Clásico (søndag 26. oktober) med 1-0-seier borte mot naboen Getafe. Nok en gang scoret Kylian Mbappé vinnermålet, nok en gang med assist fra Arda Guler, som spilte som innbytter til tross for at han for tiden er en av lagets beste spillere... og nok en gang var det kontroverser rundt Vinícius Jr.

Vinícius, som startet fra benken, scoret ikke og gjorde heller ingen assist, men han var viktig i kampen da han fremtvang de to røde kortene som Getafe fikk i kampens siste fase. Ett av dem var et direkte rødt kort mot Allan Nyom (bare 44 sekunder etter at han kom inn på banen) for en albue mot brasilianeren. Sju minutter senere fikk Álex Sancris også sitt andre gule kort for en ny takling mot Vinícius.

I løpet av kampen, etter den andre utvisningen, ropte Getafe-backen Juan Iglesias til Vinícius: "Dette er grunnen til at alle hater deg. Lær av lagkameratene dine", noe som ble fanget opp av Movistar-kameraene.

Senere fortalte Iglesias til journalistene: "I fotball er det mange hendelser, mange konflikter. Dette er ting som følger med fotball, men det er ting som ikke kan tillates, ting som må respekteres. Du må respektere motstanderen din, du må respektere folket. Og når de ikke blir respektert, slår det gnister som ingen liker".

I løpet av den anspente kampen var det mange krangler mellom Vinícius og Getafe-spillerne Iglesias og Kiko Femenías. Og ifølge Getafe-manager José Bordalás kom Vinícius bort til ham og gjorde narr av ham og sa ironisk "bra innbytte", med henvisning til at Nyom ble utvist etter mindre enn ett minutt. Alt mens Getafe-tilskuerne gjorde narr av Vinícius ved å rope "Balón de Playa" (Beach Ball), en populær sang etter at han mistet Ballon d'Or i 2024.