Det er drep eller bli drept i Apple TVs The Hunt

Apple TV skal ha honnør for at de har kommet dit de er i dag. Etter bare noen få år i drift har strømmeplattformen nådd et sted der den kan debutere med et nytt prosjekt eller en ny sesong hver eneste uke. I den nærmeste fremtiden slippes neste kapittel av The Last Thing He Told Me i morgen, og deretter Monarch: Legacy of Monsters' andre sesong følger neste uke. Etter det blir det noe litt annerledes, da den franskspråklige dramaserien The Hunt debuterer fra 4. mars.

Denne serien er i bunn og grunn selve symbolet på The Hunt or be hunted-mantraet, en drep eller bli drept-serie som følger en samling jegere som befinner seg i trådkorset under en rutinemessig tur. Og hvorfor? Det er det ingen som vet. Men de har tenkt å finne ut av det, samtidig som de unnslipper klørne til den som ønsker dem døde.

Showet ledes av Benoît Magimel og Mélanie Laurent, og med premieredatoen planlagt til litt over to ukers tid, kan du se hele traileren for showet nedenfor og dets offisielle synopsis også.

"Franck (Magimel) og hans mangeårige venner liker å tilbringe helgene på jakt sammen, men en søndag støter de på en annen gruppe jegere som begynner å jakte på dem uten noen forklaring. Når en av dem blir skutt, slår Francks venner tilbake og sender angriperen i bakken. De fire vennene klarer så vidt å unnslippe, og holder hendelsen hemmelig. Franck forsøker å vende tilbake til sitt vanlige liv sammen med kona Krystel (Laurent), men i løpet av de neste dagene begynner han å føle at han og vennene blir overvåket, eller enda verre, sporet av jegere som nå er fast bestemt på å ta hevn."