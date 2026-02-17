Det er én bemerkelsesverdig utelatelse når Metal Gear Solid 4 kommer tilbake i august

HQ

For de som ønsket å spille Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, var det bare én måte å gjøre det på: kjøpe en PlayStation 3 og deretter kjøpe spillet til den. Det er ikke engang tilgjengelig for å spille via skyen.

Heldigvis ble det i forrige uke bekreftet at det vil bli utgitt for moderne formater senere i år, når Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 -kompilasjonen kommer i august til PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X. Det er imidlertid ikke hele spillet som blir utgitt på nytt. Kotaku har nå påpekt en interessant detalj på spillets offisielle nettside, hvor vi kan lese :

"Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version of the Patriots inkluderer ikke Metal Gear Online."

Vi er ikke spesielt overrasket, ettersom denne flerspillermodusen aldri var veldig populær og ble kritisert i sin tid for både Konamis tungvinte løsninger og ubalanse. Dessuten er det svært vanlig praksis å fjerne gamle flerspillermoduser fra nyutgivelser.

Hva synes du om dette? Er det en deal-breaker for deg, eller kunne du ikke brydd deg mindre?