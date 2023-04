Det er en hyllest til Satoru Iwata i The Super Mario Bros. Movie

HQ

For mange fans føles det fortsatt nytt, men faktisk vil året 2023 markere åtte år siden Satoru Iwata, den tidligere presidenten til Nintendo, gikk bort. Hans altfor tidlige død på grunn av sykdom frigjorde alle slags dedikasjoner og hyllester rundt om i verden, da han var en mann elsket ikke bare i sitt selskap og av sine fans, men også av hele videospillindustrien.

Det var mange flere eksempler og følelsesmessige reaksjoner fra de som sto ham nærmest, som Shigeru Miyamoto og Masahiro Sakurai, men som alltid, blir det mindre og mindre av disse gestene over tid slik at smerten viker for de beste minnene.

Derfor ble vi sjokkert over å lese navnet hans i noen rulletekster igjen, spesielt i rulleteksten til The Super Mario Bros. Movie på kino. Det er ikke en direkte dedikasjon, siden Illumination hyller animatøren Laurent De la Chapelle med sitt arbeid, men i rulleteksten ønsket de å anerkjenne den unike japanske utvikleren og lederen. Spesielt fremstår Furukawa selv som president for Nintendo og under, i samme bilde, Satoru Iwata som tidligere president.

Det var Satoru Iwata som til slutt gikk med på å bringe Nintendo-franchiser til mobile enheter... og også den som var i forhandlinger med Universal og Illumination fra begynnelsen for å jobbe med fornøyelsesparker og filmer. Til slutt virker det også som i går, men det var i mai 2015 da avtalen med Universal ble annonsert som senere skulle føre til parkene og filmen som fansen liker i dag. Tydeligvis fant disse forhandlingene sted over mange måneder før Iwata-sans tilbakefall i helsen.

[SPOILER] Bortsett fra den spesielle omtalen i rulleteksten, er det i en av de siste scenene i Brooklyn i filmen en tegning av en av karakterene i Balloon Fight, et av 8-bits spillene som vises i The Super Mario Bros. Movie og er ikonisk fordi det ble programmert av Iwata-san selv, inkludert den karakteristiske mekanikken til å fly som endte opp med å bli brukt til å svømme i Mario-spillet.