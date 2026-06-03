Det er en ny Nintendo Direct neste uke, ifølge en troverdig lekkasje

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Lenge så det ut til at Summer Game Fest (5. juni) og Xbox Games Showcase (7. juni) ville være de eneste store begivenhetene i perioden vi ofte refererer til som "ikke-E3". Men bare uken før sist ble det bekreftet at Sony også ville delta, og de holdt sitt eget arrangement i går (2. juni).

Det har også gått rykter om at Nintendo har noe på gang med et arrangement i midten av juni, og nå er det flere tegn som peker i den retningen. Denne gangen er det den svært troverdige leakeren NateTheHate, som har hatt betydelig mer rett enn feil i sine spådommer. I den siste episoden av sin YouTube-podcast sier han nå at det kommer en Nintendo Direct allerede i neste uke:

"Etter det jeg har hørt, vil Nintendo Direct finne sted neste uke, den andre uken i juni. Og bare for å være tydelig, det er uken den 8. Ja."

Det faktum at han uttaler dette så selvsikkert og videre hevder at det vil skje så tidlig som neste uke, gjør det svært sannsynlig at han faktisk har rett (feilaktige spådommer skader naturligvis ens eget varemerke).

Så ... forutsatt at NateTheHate har rett, hva ville vært din drømmekunngjøring?