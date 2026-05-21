"Det er en tidsånd som er i ferd med å oppstå med VR akkurat nå", hevder videospillveteranen Jeff Hilbert

Da teknologien først ble introdusert, var det mye håp og potensial knyttet til virtuell virkelighet, og noen så på teknologien som det neste store spranget fremover for spill og interaktivitet. VR tok imidlertid aldri helt av, og i mange år ble den hemmet av dyre modeller og til og med et teknologisk oppsett som gjorde den utilgjengelig for de fleste fans. Meta Quest forsøkte å avhjelpe mange av disse problemene ved å tilby en rimeligere og mer trådløs opplevelse, men det var fortsatt et problem at programvareutviklerne bare sjelden klarte å lage spill som var verdige å investere i den fortsatt ganske fine VR-plattformen.

Men kan dette snart endre seg? Under DevGAMM snakket vi med den erfarne administrerende direktøren Jeff Hilbert, og samtalen dreide seg om VR og hvorfor han nå ønsker å investere og utforske dette området videre.

"Nei, jeg kjøpte meg aldri inn i VR og AR for 10 år siden. Jeg begynte å kjøpe meg inn for to år siden, og jeg kjøper meg inn mer og mer, selv nå som vi hører alt fra Meta, fordi jeg rett og slett ser på tallene", begynte Hilbert.

Når det gjelder hvorfor han nå har endret holdning, for å si det slik, fortalte Hilbert oss følgende.

"Vel, Google deler ikke, Meta deler ikke, men du kan på en måte plukke opp tilleggstall ved å se på markedet og se på at 'åh, de gjør en oppfølger'. Du ser på det som, "åh, de gjorde nettopp en oppdatering". Det er en dyr oppdatering. Så kan du se på innholdet de lager, og en del av dette er å være i spillbransjen, de må generere mye mer inntekter enn vi tror.

"Så markedssegmenteringen, alle prøvde å gjøre VR, og det var bare ikke mange gode VR-spill. De var bare ikke gode, de var ikke interessante, de var ikke bra. Kameraene blir stadig bedre, folk lærer hvordan de skal brukes, og folk blir mer komfortable med å bruke dem. Så det er noe som skjer. Det er en tidsånd som skjer med VR akkurat nå, der folk blir mer komfortable med å bruke dem. Hodesettene blir lettere, virkelighetstroheten øker, og folk lærer virkelig hvordan de skal lage spill for det, for å få en bedre opplevelse. Og det er alt.

"Det er veldig interessant, for folk snakket med meg om at "Jeg tror ikke VR kommer til å slå gjennom. Jeg er ikke klar for VR. Vi er ikke klare for det". Og så plutselig, når alle sier at bransjen er på vei ned, tenker jeg at jeg er med."

Til slutt gikk Hilbert litt mer inn på hvorfor vi bør følge med på hva Meta gjør, og hvordan selskapet driver sin VR- og metaverse-divisjon.

"Penger kommer fra et sted fordi VC-er ikke investerer i dette lenger, så de må gjøre det ut av kontantstrømmen, og for å gjøre den oppdateringen ut av kontantstrømmen, selger det. Så det er det jeg fokuserer på akkurat nå."

Sjekk ut hele intervjuet med Hilbert nedenfor, der vi også kommer inn på filmatiseringer, hvordan milliardfranchiser er bygget på budsjetter på 20 millioner dollar, og hvordan forbrukere ikke spiller spill, men tilskudd.