Det er et enormt press på Portugal og Cristiano Ronaldo i dag etter rykter om «borgerkrig» i landslaget

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2. runde av gruppespillet i VM avsluttes i dag med kamper i gruppe I og K, og det starter med Portugal mot Usbekistan kl. 19:00 CEST, 18:00 BST. Portugal var blant favorittene med en imponerende tropp som inkluderer Vitinha, João Neves og Bruno Fernandes, noen av verdens beste spillere... samt Cristiano Ronaldo, en av tidenes beste spisser, men en som nå er 41 år og har spilt i den saudiarabiske Pro League de siste tre årene.

Ronaldo sin prestasjon under 1–1-uavgjortkampen mot Den demokratiske republikken Kongo ble et hett tema: han spilte hele 90 minutter, berørte ballen bare 25 ganger – færrest av alle spillerne som spilte over 60 minutter – og skjøt bare tre ganger, uten å treffe mål. Det oppstod heftige diskusjoner om at Ronaldo virket mer opptatt av å score selv enn å hjelpe laget, og tusenvis av CR7-fans strømmet til kommentarfeltet på sosiale medier hos João Neves og kjæresten hans.

Portugals landslagssjef Roberto Martínez har full tillit til Ronaldo, mens Fernando Santos, som var Portugals landslagssjef under VM i 2022, satte ham på benken etter gruppespillet og satset på Gonçalo Ramos som startende spiss – et trekk som Ronaldo ikke likte. Har Martínez rett i å stole på Ronaldo?

Presset vil være enormt på begge i dag: ikke bare må Portugal vinne for å sikre seg kvalifisering til 16-delsfinalen, men Ronaldo må også bevise sin plass i laget... spesielt siden resten av «VM-stjernene», som Messi, Haaland, Mbappé og Kane, allerede har scoret flere mål.