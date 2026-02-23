Det er fireårsdagen for krigen i Ukraina: Alt du trenger å vite frem til nå

HQ

Fire år etter at Vladimir Putin 24. februar 2022 lanserte Russlands fullskala invasjon av Ukraina, fortsetter Europas største krig siden andre verdenskrig. Konflikten har trukket opp nye grenser, satt globale allianser på prøve og påført svimlende menneskelige og økonomiske kostnader, uten at noen klar slutt er i sikte. 24. februar 2026 markerer fireårsdagen for krigen i Ukraina. Her er alt du trenger å vite frem til nå.

Nesten 2 millioner militære tap

Anslagsvis mellom 1,8 og 2 millioner soldater er drept, såret eller savnet på begge sider. Center for Strategic and International Studies anslår at Russland alene har lidd rundt 1,2 millioner tap, inkludert opptil 325 000 døde, et antall som ikke er sett for en stormakt siden andre verdenskrig. Ukrainas tap antas å ligge på mellom 500 000 og 600 000, selv om de offisielle tallene er omstridte og vanskelige å verifisere på uavhengig grunnlag.

Nesten 15 000 sivile dødsfall

Ifølge FNs menneskerettighetsobservatører i Ukraina har minst 14 999 sivile blitt drept siden invasjonen begynte, og mer enn 40 000 er såret. Det reelle tallet er sannsynligvis høyere. Minst 763 barn har dødd, og 2025 var det dødeligste året for sivile siden 2022, da drone- og rakettangrepene ble intensivert i ukrainske byer.

Nesten en femtedel av Ukraina er okkupert

Ifølge Institute for the Study of War kontrollerer Russland for tiden rundt 19,4 % av Ukrainas territorium. Da fremrykningen var på sitt sterkeste i mars 2022, kontrollerte Moskva omtrent 26 % av landet. Til tross for brutale kamper og store tap har Russland bare gjort marginale territorielle fremskritt de siste tre årene, noe som understreker den fastlåste situasjonen på slagmarken.

5,9 millioner ukrainere har flyktet

Krigen har drevet millioner på flukt. Rundt 5,9 millioner ukrainere har forlatt landet, og de fleste har søkt tilflukt i Europa, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Ytterligere 3,7 millioner mennesker er fortsatt internt fordrevne i Ukraina. Før krigen hadde Ukraina over 40 millioner innbyggere.

Utenlandsk militær bistand flyttes

Den internasjonale støtten har utviklet seg. Kiel Institute for the World Economy rapporterer at den utenlandske militærstøtten til Kiev falt med 13 % i fjor sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2022-2024. Etter at Donald Trump kom tilbake til makten i 2025 og stanset de fleste amerikanske våpenoverføringer, økte europeiske land sine bidrag med omtrent to tredjedeler, noe som bidro til å stabilisere det samlede støttenivået.

Milliarder brukt på krig

Russlands militærutgifter økte kraftig fra rundt 66 milliarder dollar i 2021 til nesten 150 milliarder dollar i 2024, ifølge Stockholm International Peace Research Institute. Ukrainas forsvarsbudsjett har også eksplodert, og nådde rekordhøye 71 milliarder dollar i 2025, i stor grad finansiert av vestlige allierte. Samtidig er rundt 300 milliarder dollar av den russiske sentralbankens reserver fortsatt immobilisert i vestlige finansinstitusjoner.