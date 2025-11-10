Det er for tiden en Indie NSFW Festival som kjører på Steam

HQ

Spillsalg er åpenbart ikke noe nytt, og det føles som om det er salg hele tiden, med omtrent de samme titlene. Høstsalget etterfølges av Halloween-salget, før det er tid for Black Friday-salget og så, selvfølgelig, julesalget. Og det kommer vel også salg for å feire både nyttårsaften og kinesisk nyttår like etter hverandre - og så vårsalget?

Og så er det andre salg på toppen av det. Det kan være for spill fra spesifikke land, selskaper, sjangre og mye mer. Eller, som nå, når det er en Indie NSFW Festival på Steam. For de av dere som ikke er kjent med forkortelsen, står den for Not Safe For Work - noe som vanligvis betyr vold eller erotikk som kun er beregnet for voksne.

En rask titt på Steam-siden avslører at titlene ser ut til å dreie seg mest om sistnevnte kategori, ettersom spillbildene viser personer som enten har glemt klærne sine hjemme eller kjøpt for små størrelser. Et annet fellestrekk er at det ikke er noen topprangerte titler å velge mellom, men nå vet du i hvert fall at det er salg.