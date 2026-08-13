Det er foreløpig ingen planer om mer innhold til « Big Walk, men House House har en måte å legge til en uoffisiell ekstra spillmodus på

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Big Walk, i motsetning til mange andre «friendslop»-spill, er ikke laget for å spilles om og om og om igjen. Utvikleren House House har sagt at det å prøve seg med en annen gruppe, eller velge forskjellige ruter å starte med når verden åpner seg, kan være gode måter å gjøre opplevelsen frisk på. Men utvikleren har også en hemmelig spillmodus du kan prøve ut, hvis du ikke allerede har gjort det.

Under en Reddit AMA ble karakterdesigner og House House-medgrunnlegger Stuart Gillespie-Cook spurt om mer innhold som kommer i fremtiden. Akkurat nå, som andre utviklere sa i AMA-sesjonen, tar House House en pause, men Gillespie-Cook la til at spillverdenen har god plass til at du kan lage dine egne spill. «Ingen planer om nytt innhold, men jeg må si at vi har hatt stor suksess med å leke gjemsel blant oss selv! Vi håper spillverdenen er romslig nok til at du kan lage dine egne spill i den,» skrev han.

Gjemsel er ikke noe du må spille for å fullføre « Big Walk, men nå som ideen har slått rot i hodene våre, er den vanskelig å riste av seg. Tegneseriefigurene kan i første omgang virke som om de er lette å få øye på i den realistiske verdenen (pluss at du alltid kan se øynene deres i mørket), men det gjør det desto mer utfordrende for de som gjemmer seg.

Så hvis du har funnet alle fremdriftselementene i Big Walk og vil ha noe annet å gjøre i spillet, kan du samle en stor gruppe og gjemme deg i den åpne verdenen. Eller kanskje det er bedre å bare spille en del av det, slik at ingen løper helt tvers over kartet for å finne det perfekte gjemmestedet.

Big Walk er nå tilgjengelig på PS5, PC og Nintendo Switch 2.