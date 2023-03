Det er fortsatt håp for sesong 2 av Willow

HQ

For noen dager siden ble det rapportert at Willow hadde blitt kansellert etter sin første sesong på Disney+. Dette førte til at mange fans av serien (inkludert undertegnede) ble litt skuffet, da det var hyggelig å se strømmetjenesten utforske noe annet enn Marvel eller Star Wars.

Selv om vi definitivt ikke får mer Willow snart, har seriens skaper Jon Kasdan nå tatt til Twitter for å knuse denne rapporten og kunngjøre at Willow ikke er død i vannet. Snarere er det på pause mens det navigerer verden og planlegging av Hollywood.

Kasdan uttalte: "Sannheten er mindre splashy, men her er det: En beslutning ble tatt i forrige uke for å frigjøre vår hovedrolle for andre seriemuligheter som kan oppstå for dem i det kommende året. Med all tv og filmer i produksjon rundt om i verden, føles det urettferdig å begrense en skuespillers tilgjengelighet uten en klar følelse av når du kommer til å trenge dem igjen. Det blir ytterligere bagatellisert av den enkle virkeligheten at manusene vi har jobbet med krever like mange skuespillere (fra vår første sesong) som det ikke eksisterer noe slikt kontraktsmessig hold med.

Kasdan plukker deretter opp og legger til: "Hvis du spør hva dette betyr for deg som seer, eller meg som skaperen, her er hva jeg tror det betyr: På grunn av krefter som er mye større og mer intrikate enn jeg noen gang ville late som om jeg fullt ut forstår, avtar produksjonen av streaming-show over hele bransjen, og Willow vil ikke gjenoppta filmingen i løpet av de neste 12 månedene.

Men her er det som er like sant: Med entusiastisk og urokkelig støtte fra Lucasfilm og Disney har vi utviklet og skrevet det vi håper er et hjernesmeltende morsomt, rikere, mørkere og bedre bind II, som bygger på karakterene og historien fra våre første åtte kapitler (The Wyrm survives!). "

Det lange innlegget fortsetter og legger til at Willow sesong 2 heller ikke går inn i pre-produksjon ennå, men at dette "absolutt" ikke betyr at den andre sesongen ikke vil bli laget.

For en lettelse. Lenge leve verden av Willow.