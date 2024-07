Det er fortsatt ingen planer om en Marvel- og DC-filmcrossover

HQ

Nå som mutanter endelig gjør sitt inntog i Marvel Cinematic Universe med Deadpool & Wolverine er en av de neste store crossover-filmene som folk utvilsomt vil elske å se en der de rivaliserende tegneserieselskapene Marvel og DC kolliderer.

Med tanke på at Marvel eies av Disney og DC eies av Warner Bros. Discovery, to også konkurrerende produksjonsselskaper, virker det veldig usannsynlig at de to skulle komme sammen og utvikle en crossover-film, men som med alt annet skal man aldri si aldri, noe Marvel Studios sjefen Kevin Feige også tror på.

Da han snakket om en Marvel x DC-crossover til Collider, la Feige til: "Jeg mener, jeg tenker på det av og til, som enhver fan ville tenke på det. Jeg vet ikke når i all verden det noensinne vil skje, eller hvordan det vil skje. Men vi har snakket sammen for lenge til at jeg kan si: 'Aldri! Det vil vi aldri kunne gjøre. Vi skal aldri si aldri, men nei, ingen planer."

Kort sagt, hvis det ikke er i planene i umiddelbar fremtid, er det sannsynligvis ikke noe vi får se før mot slutten av tiåret, og sannsynligvis ikke noe vi får se mye før etter det heller, spesielt hvis Marvel fortsetter å være en kassasuksess og DC får orden på sakene sine med James Gunn og Peter Safrans nye DC Universe -planer.