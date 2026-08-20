Det er full krig i den nyeste smugkikket på flerspillermodusen i Call of Duty: Modern Warfare 4

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Etter den dårlig mottatte Call of Duty: Black Ops 7 i fjor har Activision litt goodwill å gjenopprette hos Call of Duty-fansen, og det ser ut til at Call of Duty: Modern Warfare 4 vil ta på seg en stor del av denne oppgaven.

Dette neste kapittelet i skytespillserien, som kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, lanseres 23. oktober, og nå som datoen nærmer seg for hver dag, har en kaotisk flerspillertrailer blitt delt for å gi et godt innblikk i hva modusen vil by på.

Vi får se mer action på bakken og mange av de lovende nye kartene, inkludert et med et tog i bevegelse som kjører gjennom sentrum og et annet som kombinerer viktige deler av ikoniske kart – dette kalles «Kill Block».

I tillegg ser vi en rekke av de nye «Killstreaks» i aksjon, samt de dødelige «Apex»-tilbehørene som kan skape kaos på slagmarken. Alt dette kommer før vi får se den nye «Nuke»-animasjonen, som viser hva spillerne kan forvente hvis de klarer å utløse den utfordrende «Killstreak»-en.

Sjekk ut alt nedenfor, og ikke glem at du vil kunne teste mye av dette fra og med denne helgen, når den første av to betahelger avholdes.